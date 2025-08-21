Ερασιτεχνική ΑΕΚ: «Το σωματείο είναι στο μητρώο και θα έχει εγγραφεί στην προθεσμία που λέει ο νόμος»

Αναστάτωση προκάλεσε η προκήρυξη της Α2 Ανδρών για τη σεζόν 2025-26, καθώς από τη λίστα των ομάδων απουσιάζουν η Ερασιτεχνική ΑΕΚ και η Κερατέα.

Οι δύο σύλλογοι δεν έχουν ακόμη λάβει αδειοδότηση από το μητρώο της Γ.Γ.Α., με αποτέλεσμα να θεωρούνται εκτός διοργάνωσης.

Το ζήτημα είναι πιο έντονο στην περίπτωση της ΑΕΚ, καθώς το ανδρικό τμήμα έχει ήδη στελεχωθεί με μεταγραφές. Η διοίκηση της Ένωσης αντέδρασε άμεσα με επίσημη επιστολή προς την Ομοσπονδία, υποστηρίζοντας πως ο αποκλεισμός έγινε πρόωρα, αφού η προθεσμία εγγραφής στο μητρώο λήγει στις 31 Αυγούστου.

Η επιστολή της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ:

«Με έκπληξη και απορία, διαπιστώσαμε ότι δεν περιλαμβάνεται το σωματείο μας στα δικαιούμενα να συμμετέχουν στην Α2 κατηγορία ανδρών.

Μολονότι στην Γενική Προκήρυξη αναφέρετε το δικαίωμα μας να συμμετέχουμε υπό την αίρεση της εγγραφής μας στο Μητρώο Σωματείων, εν τούτοις πριν καν λήξει η κατά νόμο προθεσμία εγγραφής (31.8.2025), η ΕΟΠΕ προέβη στην έκδοση της Ειδικής Προκήρυξης απαλείφοντας μας από τα δικαιούμενα σωματεία.

Το Σωματείο μας έχει λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση ως σωματείο με αριθμό ΧΔ80 και λειτουργεί νόμιμα και έχει συμπεριληφθεί στο Μητρώο Σωματείων ΓΓΑ και στο E-Kouros, το δε άθλημα της πετοσφαιρισης δηλώνεται με την τρέχουσα δήλωση που υποβάλλεται έως 31.8.2025, οπότε και προ της ημερομηνίας αυτής ΔΕΝ έπρεπε η ΕΟΠΕ να προέβη στην έκδοση της Ειδικής Προκυρηξης.

Η ΕΟΠΕ έκανε λάθος που δεν περιέλαβε την ομάδα στην ειδική προκήρυξη επειδή δεν έχουμε εγγραφεί στο μητρώο. Το σωματείο είναι στο μητρώο και το τμήμα θα έχει εγγραφεί το αργότερο στην προθεσμία που λέει ο νόμος. Γιατί είχε τέτοια βιασύνη η ΕΟΠΕ να βγάλει ειδική προκήρυξη δέκα μέρες πριν λήξει η προθεσμία; Θα κάνουμε τα πάντα για να δικαιώσουμε τον αγώνα των παικτών μας και των προπονητών μας».