«Βόμβα»: Εκτός Α2 το βόλεϊ ανδρών της ΑΕΚ!

Στον... αέρα βρίσκεται η Ένωση μετά την ενημέρωση που υπήρξε από την ΕΟΠΕ για την ειδική προκήρυξη της Α2 Ανδρών για τη σεζόν 2025-2026.

Η ανδρική ομάδα βόλεϊ της ΑΕΚ, δόμησε ένα δυνατό ρόστερ για την συμμετοχή στην Α2, με ξεκάθαρο στόχο την άνοδο στην Pre League, όμως η απόφαση της Ομοσπονδίας αφήνει εκτός πρωταθλήματος την Ένωση!

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το «greekvolley.gr», η ΕΟΠΕ αποφάσισε ότι «το σωματείο δεν έχει Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και δεν είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο της ΓΓΑ», αποκλείοντας την ΑΕΚ από την συμμετοχή στην Α2.

Παράλληλα η Ένωση δεν μπορεί να συμμετάσχει ούτε στην Β' Εθνική και πλέον το μέλλον της ανδρικής ομάδας βόλεϊ των «κιτρινόμαυρων» βρίσκεται στον... αέρα.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα η απόφαση αφορά την ΑΕΚ Ερασιτεχνική που ανέβηκε στην κατηγορία καθώς η ΑΕΚ με την παλιά ονομασία έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Α2 ανδρών αλλά με αρκετούς βαθμούς μείον καθώς δεν έχει έχει κατεβάσει ομάδα δύο χρόνια.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια «βόμβα» για την Ένωση, καθώς μετά την απόφαση της ΕΟΠΕ και λίγες ημέρες πριν από την λήξη της μεταγραφικής περιόδου τα συμβόλαια των παικτών της ΑΕΚ βρίσκονται πλέον στον... αέρα.