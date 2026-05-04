GP Μαϊάμι: Ποινές σε Λεκλέρκ και Φερστάπεν μετά το τέλος της κούρσας - Έπεσε 8ος ο Μονεγάσκος

Οι αγωνοδίκες μετά το φινάλε του Grand Prix στο Μαϊάμι, έδωσαν ποινές στον Σαρλ Λεκλέρκ και τον Μαξ Φερστάπεν, επηρεάζοντας την θέση τερματισμού του πιλότου της Φεράρι.

Όπως ανακοίνωσε η Formula 1, στον Σαρλ Λεκλέρκ επιβλήθηκε επιβλήθηκε ποινή χρόνου μετά τον αγώνα, πέφτοντας στην 8η θέση στα αποτελέσματα του Grand Prix του Μαϊάμι.

Ο Μονεγάσκος λίγο πριν το τέλος της κούρσας βγήκε εκτός ορίων, με αποτέλεσμα να αποκτήσει πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων του, με τους αγωνοδίκες να του επιβάλλουν για αυτόν τον λόγο την τιμωρία.

Όσον αφορά στον Μαξ Φερστάπεν, στον Ολλανδό πιλότο της Red Bull, επιβλήθηκε επίσης ποινή χρόνου, χωρίς ωστόσο να επηρεάσει την τελική του κατάταξη, παραμένοντας στην 5η θέση.

Στον Φερστάπεν επιβλήθηκε η ποινή λόγω παραβίασης στην έξοδο των πιτ στη διάρκεια του Grand Prix του Μαϊάμι.

