Νόβακ Τζόκοβιτς: Aποκαλύψεις για την απέλαση, το εμβόλιο και την απόσυρση

Το νέο ντοκιμαντέρ για την καριέρα του Νόβακ Τζόκοβιτς, The Wolf in Winter, κάνει σήμερα (20/8) πρεμιέρα στο Amazon Prime, με τον Σέρβο θρύλο του τένις να μιλά πιο ανοιχτά από ποτέ για σημαντικές στιγμές της διαδρομής του.

Ο 24 φορές νικητής Grand Slam αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο ενδεχόμενο απόσυρσής του από την ενεργό δράση, αλλά και στην πολυσυζητημένη υπόθεση της Αυστραλίας το 2022, όταν απελάθηκε από τη χώρα λόγω της διαμάχης που είχε προκύψει σχετικά με τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού.

Ο Τζόκοβιτς υποστηρίζει πως η υπόθεσή του δεν εξελίχθηκε αποκλειστικά για ιατρικούς λόγους, αλλά επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την τεράστια δημοσιότητα και την πολιτική διάσταση που απέκτησε.

«Το 99% των ανθρώπων δεν ξέρει τι πραγματικά συνέβη»

Ο 39χρονος Σέρβος ξεκαθαρίζει πως, σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, η υπόθεση στην Αυστραλία δεν ήταν τόσο απλή όσο παρουσιάστηκε δημόσια. «Το 99% των ανθρώπων δεν ξέρει τι πραγματικά συνέβη και νομίζουν ότι απελάθηκα από την Αυστραλία επειδή δεν είχα εμβολιαστεί. Αυτό δεν είναι αλήθεια».

Ο Τζόκοβιτς εξηγεί πως, κατά την άφιξή του στη χώρα, διέθετε ιατρική εξαίρεση, καθώς είχε νοσήσει από κορωνοϊό δύο φορές μέσα στους προηγούμενους έξι μήνες.«Για να ταξιδέψεις στην Αυστραλία, έπρεπε είτε να έχεις εμβολιαστεί είτε, αν δεν είχες εμβολιαστεί, να δείξεις αποδεικτικά στοιχεία ότι είχες κορωνοϊό τους προηγούμενους έξι μήνες. Δεν είχα εμβολιαστεί, αλλά είχα κορωνοϊό δύο φορές σε αυτούς τους έξι μήνες, οπότε ήμουν επιλέξιμος».

Ο Σέρβος τενίστας υποστηρίζει ακόμη ότι, από τη στιγμή που ήταν υγιής και είχε νοσήσει πρόσφατα, δεν θεωρούσε ότι αποτελούσε κίνδυνο για τους υπόλοιπους. «Είμαι υγιής. Είμαι αθλητής. Είχα κορωνοϊό. Έχω προστασία. Δεν αποτελώ απειλή για κανέναν. Γιατί να εμβολιαστώ; Είναι η ελευθερία μου να επιλέγω, το θεμελιώδες δικαίωμα που έχεις ως άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη».

Η διαφωνία με τη Γέλενα

Ο Τζόκοβιτς αναφέρεται και στη στάση της συζύγου του, Γελένα, η οποία δεν ήταν σύμφωνη με την απόφασή του να δημοσιοποιήσει την ιατρική του εξαίρεση.

Όπως εξηγεί, πριν ταξιδέψει στην Αυστραλία, θέλησε να κάνει γνωστό μέσω Instagram ότι είχε λάβει την ειδική εξαίρεση. Η σύζυγός του, ωστόσο, τον συμβούλεψε να μην το κάνει. «Είπα στη γυναίκα μου ότι θέλω να το δημοσιεύσω αυτό στο Instagram πριν φύγω. Και εκείνη είπε: “Δεν υπάρχει λόγος να το δημοσιεύσεις αυτό. Μπορείς απλώς να δημοσιεύσεις ότι αναχωρείς για την Αυστραλία και είσαι ενθουσιασμένος που θα πας εκεί, και αυτό είναι όλο”».

Ο ίδιος παραδέχεται ότι η δημόσια τοποθέτησή του προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις. «Επέμενε να λέει φωναχτά ότι δεν ήταν εμβολιασμένος… κάτι με το οποίο εγώ απλώς δεν συμφώνησα. Είπα, “Κοίτα, είναι δική σου επιλογή, σε παρακαλώ μην το αναλύσεις, γιατί υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που σκέφτονται διαφορετικά”. Και από τη στιγμή που δημοσίευσε στο Instagram… άνοιξε η κόλαση».

«Ήταν πολιτικό ζήτημα»

Ο Τζόκοβιτς θεωρεί ότι η ιδιαίτερη μεταχείριση που έτυχε η υπόθεσή του οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι ήταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στον κόσμο του αθλητισμού. «Η Αυστραλία ήταν μια από τις χώρες που είχαν το μεγαλύτερο lockdown. Δεν ήθελαν κάποιον με προφίλ σαν εμένα, που είναι γνωστός σε αυτή τη χώρα και όλοι γνωρίζουν ότι δεν είμαι εμβολιασμένος, να έρθει στη χώρα τους, να παίξει σε τουρνουά, να μείνει για ένα μήνα ή οτιδήποτε άλλο και μετά να φύγει, ενώ οι άνθρωποι από την Αυστραλία δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους».

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι αργότερα πληροφορήθηκε πως υπήρχαν ακόμη δύο άτομα, ένας παίκτης και ένας προπονητής, οι οποίοι είχαν εισέλθει στην Αυστραλία με την ίδια ιατρική εξαίρεση. «Οπότε, ναι, σε κάποιο βαθμό καταλαβαίνω ότι ένιωσαν αυτή την πίεση, αλλά δεν ήταν δικό μου λάθος. Αργότερα ανακάλυψα ότι υπήρχαν άλλα δύο άτομα, το ένα ήταν παίκτης και το άλλο ήταν προπονητής, που εισήλθαν στη χώρα με βάση την ίδια ιατρική εξαίρεση. Οπότε… ήταν όλα πολιτικά. Δεν είχε καμία σχέση με την ιατρική, δεν είχε καμία σχέση με τίποτα. Ήταν απλώς πολιτικό».

Ο Νόλε επέστρεψε μετά από έναν χρόνο στη Μελβούρνη και κατέκτησε τον τίτλο, νικώντας στον τελικό τον Στέφανο Τσιτσιπά.

«Γιατί να αποσυρθώ;»

Στο ντοκιμαντέρ δεν θα μπορούσε φυσικά να απουσιάζει και το θέμα της απόσυρσης του Τζόκοβιτς από την ενεργό δράση.

Ο Σέρβος, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται πλέον στα 39 του χρόνια, δεν δείχνει να σκέφτεται άμεσα το τέλος της καριέρας του, από τη στιγμή που εξακολουθεί να θεωρεί ότι μπορεί να ανταγωνιστεί τους κορυφαίους. «Είμαι στο Top 5, στο Top 10. Γιατί να αποσυρθώ, αφού μπορώ ακόμα να νικάω;». Και πρόσθεσε: «Όσο έχω κίνητρο, πάθος, όσο μπορώ να κερδίζω τουρνουά και να είμαι ανάμεσα στους καλύτερους, θέλω να συνεχίσω. Εγώ είμαι ο πρώτος που αμφισβητεί και προσπαθώ να αποδείξω ότι κάνω λάθος».

Όσο για το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ο Τζόκοβιτς τοποθετεί την επιτυχία αυτή στην κορυφή της τεράστιας καριέρας του. «Το αποκορύφωμα της καριέρας μου».