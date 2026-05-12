«Πετάει» στο χώμα και στην οκτάδα ο νέος... Ράφα! (vid)

Όνομα και... πράμα ο Χόδαρ στην αγαπημένη επιφάνεια του θρυλικού Ράφα Ναδάλ, καθώς με 6-1, 6-4 επί του Λέρνερ Τιέν έγινε ο νεότερος στα προημιτελικά του Internazionali BNL d’Italia εδώ και 21 χρόνια, «ξεσκονίζοντας» ρεκόρ του Νόβακ Τζόκοβιτς!

Ο 19χρονος Ράφα Χόδαρ συνεχίζει να γράφει ιστορία στο ATP Tour και την εντυπωσιακή του πορεία στη φετινή clay season! Έγινε ο πρώτος «έφηβος» μετά τον Νόβακ Τζόκοβιτς το 2007 που φτάνει σε προημιτελικά πολλαπλών ATP Masters 1000 μέσα στην ίδια σεζόν.

Η φετινή χωμάτινη περίοδος εξελίσσεται στην... εκτόξευση! Ο Χόδαρ κατέκτησε τον τίτλο στο Μαρακές, έφτασε μέχρι τα ημιτελικά στη Βαρκελώνη και στα προημιτελικά της Μαδρίτης, ενώ πλέον προσθέτει ακόμη μία τεράστια πορεία και στη Ρώμη.

Στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει τον Λουτσιάνο Νταρντέρι που «λύγισε» με 2-1 τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ. Παράλληλα, έχει κι άλλο ιστορικό milestone μπροστά του, καθώς μπορεί να γίνει ο νεότερος στα ημιτελικά της Ρώμης, μετά τον... Ράφα Ναδάλ το 2006!

First teenager to reach the QFs since Djokovic in 2007! 😮



Rafael Jodar dispatches Tien 6-1 6-4 to reach the last eight!#IBI26 pic.twitter.com/l7LF8kBuZq — Tennis TV (@TennisTV) May 12, 2026