«Πετάει» στο χώμα και στην οκτάδα ο νέος... Ράφα! (vid)

Ο 19χρονος Ράφα Χόδαρ συνεχίζει να γράφει ιστορία στο ATP Tour και την εντυπωσιακή του πορεία στη φετινή clay season! Έγινε ο πρώτος «έφηβος» μετά τον Νόβακ Τζόκοβιτς το 2007 που φτάνει σε προημιτελικά πολλαπλών ATP Masters 1000 μέσα στην ίδια σεζόν.
Η φετινή χωμάτινη περίοδος εξελίσσεται στην... εκτόξευση! Ο Χόδαρ κατέκτησε τον τίτλο στο Μαρακές, έφτασε μέχρι τα ημιτελικά στη Βαρκελώνη και στα προημιτελικά της Μαδρίτης, ενώ πλέον προσθέτει ακόμη μία τεράστια πορεία και στη Ρώμη.
Στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει τον Λουτσιάνο Νταρντέρι που «λύγισε» με 2-1 τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ. Παράλληλα, έχει κι άλλο ιστορικό milestone μπροστά του, καθώς μπορεί να γίνει ο νεότερος στα ημιτελικά της Ρώμης, μετά τον... Ράφα Ναδάλ το 2006!
Rafael Jodar dispatches Tien 6-1 6-4 to reach the last eight!
🇪🇸 19-year-old Rafael Jodar's first-ever ATP clay season:
Marrakech: 🏆
Barcelona: SF (l. to Fils)
Madrid: QF (l. to Sinner)
Rome: QF*
15 wins. 2 losses.