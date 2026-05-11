Ποιος θα σταματήσει τον Σίνερ; (vid)

Μόλις 65 λεπτά χρειάστηκε ο Γιάνικ Σίνερ για να κλείσει θέση στη φάση των «16» του Masters της Ρώμης.

Χωρίς αντίπαλο ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο, επικράτησε του Άλεξ Πόπιριν (Νο.60) με 6-2, 6-0 και έγινε ο πρώτος τενίστας με σερί 25-0 στα πρώτα πέντε Masters της σεζόν.

Ο 24χρονος Ιταλός θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια τον συμπατριώτη του Αντρέα Πελεγκρίνο (Νο.155), που έχει έρθει από τα προκριματικά και πέρασε για πρώτη φορά σε τέταρτο γύρο ATP 1000, μετά το 7-6(8), 6-1 επί του Φράνσις Τιάφοου.

Ο Σίνερ έχασε από τον Κάρλος Αλκαράθ στον τελικό της Ρώμης πριν από 12 μήνες. Επιστρέφοντας πλέον στον τέταρτο γύρο, μπορεί να γίνει μόλις ο δεύτερος άνδρας μετά τον Τζόκοβιτς, που θα ολοκληρώσει το Career Golden Masters (κατακτώντας και τα εννέα Masters 1000) από τότε που ξεκίνησε η σειρά το 1990, αν σηκώσει το τρόπαιο αυτή την εβδομάδα.

Με τη νίκη του απέναντι στον Πόπιριν, ο Σίνερ διεύρυνε το νικηφόρο σερί του στα Masters 1000 στους 30 αγώνες, το δεύτερο μεγαλύτερο στην ιστορία της σειράς, μετά τον Τζόκοβιτς με 31-0 το 2011. Ο κάτοχος τεσσάρων major τίτλων δεν έχει χάσει αγώνα σε αυτό το επίπεδο από τότε που εγκατέλειψε την αναμέτρησή του στον τρίτο γύρο απέναντι στον Τάλον Γκρίκσποορ στη Σανγκάη τον περασμένο Οκτώβριο.

Τα άλλα ζευγάρια της φάσης των «16» είναι Ρούμπλεφ-Μπασιλασβίλι, Μετζέντοβιτς-Λανταλούθε, Μουζέτι-Ρουντ, Χατσάνοφ-Πρίζμιτς, Χόδαρ-Τιέν, Νταρντέρι-Ζβέρεφ και Κομπόλι ή Τιράντε-Γιάμας ή Μεντβέντεφ.