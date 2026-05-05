Τσιτσιπάς: «Νιώθω πιο ελεύθερος όταν βρίσκομαι με την οικογένειά μου» (vid)

Πολλοί είναι αυτοί που ισχυρίζονται ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς χρειάζεται έναν προπονητή που θα πλαισιώσει τον πατέρα του, ωστόσο ο ίδιος φαίνεται ότι έχει διαφορετική άποψη.

«Έχω συνεργαστεί με προπονητές· πάντα κρατούσα ανοιχτό μυαλό ώστε ίσως να ακούσω κάτι καινούργιο ή να δω μια διαφορετική οπτική πέρα από αυτή του πατέρα μου», ανέφερε ο 27χρονος τενίστας σε δηλώσεις του στο ιταλικό Sky Sport πριν από το τουρνουά της Ρώμης. «Γιατί ο πατέρας μου είναι επίσης κάποιος που μερικές φορές καταλήγει να επαναλαμβάνει πράγματα, κι εγώ ακούω τα ίδια ξανά και ξανά επί χρόνια και χρόνια στο tour. Οπότε κάποιες φορές χρειάζομαι μια φρέσκια, νέα φωνή».

Ξεκαθαρίζει, όμως, πως επιθυμία του είναι να έχει τους γονείς του δίπλα του. «Αυτό που λειτουργεί καλύτερα για μένα είναι η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Η μητέρα μου έχει γνώσεις του παιχνιδιού, έχει παίξει και η ίδια επαγγελματικό τένις και βλέπει το παιχνίδι λίγο διαφορετικά από τον πατέρα μου. Τους βρίσκω και τους δύο ενδιαφέρουσες προσωπικότητες να έχω δίπλα μου στο γήπεδο, αλλά ειλικρινά απολαμβάνω περισσότερο και νιώθω πιο ελεύθερος όταν βρίσκομαι με την οικογένειά μου και είμαι μαζί τους. Το να έχεις έναν προπονητή που έχει κατακτήσει Grand Slams δεν εγγυάται πάντα κάτι».

Ο Στέφανος θα κάνει πρεμιέρα στο Masters της Ρώμης την Πέμπτη (7/5) και ο πρώτος του αντίπαλος είναι ο Τσέχος Τόμας Μάχατς.