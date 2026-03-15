Aλκαράθ: «Δεν έχω ξαναδεί τον Μεντβέντεφ να παίζει έτσι» (vid)

O Nτανίλ Μεντβέντεφ έκανε μαγική εμφάνιση κόντρα στον Κάρλος Αλκαράθ στα ημιτελικά του Indian Wells και εξέπληξε τον κορυφαίο τενίστα στον κόσμο.

«Νομίζω ότι απλώς έπαιξε έναν καταπληκτικό αγώνα», παραδέχτηκε ο 22χρονος Ισπανός, που ήταν αήττητος τη φετινή σεζόν (16-0) μέχρι να πέσει πάνω στον Ρώσο. «Από την αρχή του αγώνα μέχρι το τέλος έπαιζε απίστευτα, πρέπει να το πω. Ειλικρινά, δεν έχω ξαναδεί τον Ντανίλ να παίζει έτσι. Του αξίζει απόλυτα η νίκη σήμερα. Του αξίζει απόλυτα να περάσει και να παίξει σε έναν τελικό εδώ. Το μόνο που μπορώ να πω είναι συγχαρητήρια σε αυτόν. Από τη δική μου πλευρά, απλώς έπαιξα μερικά κακά γκέιμ, κυρίως στο πρώτο σετ, όπου έχασα το σερβίς μου. Και μετά από αυτό, έτρεχα συνεχώς για να προλάβω τις μπάλες απέναντί του. Ήταν δύσκολο για μένα, αλλά είμαι περήφανος που πάλεψα μέχρι την τελευταία μπάλα».

Είναι δύσκολο σωματικά και ψυχολογικά να ξέρεις ότι οι άνθρωποι περιμένουν από εσένα να κερδίζεις συνέχεια; «Καθόλου. Δεν το σκέφτομαι καθόλου», τόνισε ο Κάρλος. «Το είπα και όταν έπαιξα απέναντι στον Ριντερκνές, για παράδειγμα, ότι αυτό που με κουράζει λίγο είναι ότι έχω πάντα έναν στόχο στην πλάτη μου. Όπως είπα, δεν έχω ξαναδεί τον Ντανιίλ να παίζει έτσι. Αλλά πρέπει να το αποδεχτώ. Πρέπει να το αποδεχτώ και να συνεχίσω. Μετά από όλα αυτά, όμως, όπως είπα, συνειδητοποίησα τι πρέπει να κάνω και τι πρέπει να σκέφτομαι πριν από κάθε αγώνα και πριν από κάθε τουρνουά: απλώς να παίζω για μένα, να παίζω για την ομάδα μου και για τους δικούς μου ανθρώπους. Δεν σκέφτομαι ότι πρέπει να κερδίσω ή ότι είναι απαραίτητο να κερδίσω. Είναι απλώς το να κυνηγάω τους στόχους μου, να κυνηγάω αυτά που έχω θέσει πριν από κάθε τουρνουά. Αυτή είναι η νοοτροπία μου, οπότε δεν κουράζομαι από το ότι οι άνθρωποι πιστεύουν πως πρέπει να κερδίζω κάθε αγώνα».