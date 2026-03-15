Ο Μεντβέντεφ άφησε εκτός τελικού τον Αλκαράθ!

Έχει επιστρέψει για τα καλά ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, που πέτυχε τη μεγαλύτερη νίκη του εδώ και αρκετό καιρό, άφησε εκτός διεκδίκησης τίτλου τον Κάρλος Αλκαράθ και έγινε ο πρώτος που τον κέρδισε στη φετινή σεζόν.

Το σερί των 16 νικών του Αλκαράθ χάλασε από τον Μεντβέντεφ, που έκανε ένα απίθανο ματς και επιβλήθηκε του Ισπανού με 6-3, 7-6 (3).

Ήταν η μεγαλύτερη νίκη του εδώ και σχεδόν 2 χρόνια, από το καλοκαίρι του 2024, όταν είχε αποκλείσει στα προημιτελικά του Wimbledon τον Γιανίκ Σίνερ.

Στο 1ο σετ ο Ρώσος έκανε το μοναδικό break από νωρίς, ξέφυγε με 4-1 και δεν επέτρεψε στον Ισπανό να τον πλησιάσει.

Πιο αμφίρροπο ήταν το 2ο σετ, στο οποίο ο Αλκαράθ είχε προηγηθεί με 3-1, όμως γρήγορα είχαμε απάντηση από τον Μεντβέντεφ και ισοφάριση σε 3-3. Ο Ισπανός είχε τη μεγάλη ευκαιρία να στείλει τον ημιτελικό σε 3ο σετ στο 10ο game, αλλά έχασε 2 set points, με τον Μεντβέντεφ να αποτρέπει το 6-4 και να ισοφάρίζει σε 5-5.

Το σετ τελικά πήγε σε tie-break και εκεί ο Μεντβέντεφ ήταν αλάνθαστος. Προηγήθηκε με 6-1 δημιουργώντας 5 σερί match points και τελικά αξιοποίησε την 3η ευκαιρία του, για να κάνει το τελικό 7-3.

Ήταν η 1η νίκη του επί του Αλκαράθ από το US Open του 2023, 4η συνολικά σε 10 αγώνες (4-6).

Προκρίθηκε για 3η φορά στα 4 τελευταία χρόνια στον τελικό του Indian Wells και θα παίξει την Κυριακήγια τον τίτλο, ενάντια στον Γιανίκ Σίνερ.

Θα είναι ο 11ος τελικός του σε Masters (6-4) και ο 43ος συνολικά στην καριέρα του (23-19).