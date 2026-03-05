Τρίτη σερί ήττα για Τσιτσιπά (vids)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε στα τρία σετ από τον Ντένις Σαποβάλοφ και αποχαιρέτησε πρόωρα (και) το Indian Wells.

Ασταθής για άλλη μια φορά ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.43), έχασε με 6-2, 3-6, 6-4 από τον 26χρονο Καναδό (Νο.39) σε 1 ώρα και 46 λεπτά και έμεινε εκτός δεύτερου γύρου στο πρώτο Masters της σεζόν.

Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη ήττα για τον 27χρονο τενίστα και πλέον είναι πολύ πιθανό να βρεθεί εκτός Top 50 όταν ολοκληρωθεί η διοργάνωση. Για την ώρα, είναι στο Νο.50 του live ranking, αλλά υπάρχουν αρκετοί παίκτες που μπορούν να τον προσπεράσουν.

Μετά από ένα κακό πρώτο σετ, ο Τσιτσιπάς εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του αντιπάλου του στο δεύτερο και κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσα, δείχνοντας ικανός για την ανατροπή. Όμως, όπως και στο Ντουμπάι απέναντι στον (επίσης αριστερόχειρα) Ούγκο Ουμπέρ, λύγισε στην πιο κρίσιμη στιγμή του αγώνα και τελικά «παραδόθηκε» στον Σαποβάλοφ, που έχει τώρα πέντε νίκες σε επτά αγώνες με τον Στεφ.

Είναι φανερό ότι ο άλλοτε Νο.3 τενίστας στον κόσμο έχει θέμα όταν αντιμετωπίζει αριστερόχειρες, αλλά δεν είναι αυτό το μοναδικό πρόβλημα! Σήμερα δεν σέρβιρε όπως θα ήθελε, ενώ ήταν ευάλωτο και το μεγαλύτερο όπλο του, το forehand, με το οποίο έκανε 18 αβίαστα λάθη. Και το κακό είναι ότι αυτό συμβαίνει συχνά τον τελευταίο καιρό...

Πάντα, βέβαια, υπάρχει και η αδυναμία του να επιστρέψει καλά από την πλευρά του backhand, με το οποίο υπέπεσε σε 10 αβίαστα λάθη. Κάθε παίκτης που τον αντιμετωπίζει ξέρει πια πού θα τον «χτυπήσει»...

Ο Τσιτσιπάς δέχτηκε δύο μπρέικ στο πρώτο σετ και ο Σαποβάλοφ, με αρκετή ευκολία, έβαλε τις βάσεις για τη νίκη του. Όταν, μάλιστα, πέτυχε μπρέικ μόλις στο πρώτο γκέιμ του δεύτερου σετ, όλα έδειχναν ότι δεν θα δυσκολευόταν να φτάσει και στη νίκη.

Δύο πολύ κακά service games, ωστόσο, έδωσα ισάριθμα μπρέικ στον Στέφανο, που πέρασε μπροστά με 2-4 και πήρε τις μπάλες για να κλείσει το σετ στο 3-5. Ο Σαποβάλοφ είχε τριπλό μπρέικ πόιντ στο σημείο αυτό, αλλά ο Τσιτσιπάς αντέδρασε υποδειγματικά (όπως και στα δύο προηγούμενα μπρέικ πόιντ του Καναδού) και τελικά ισοφάρισε σε 1-1.

Το τρίτο σετ ήταν το πιο κλειστό και τελικά το πήρε αυτός που είχε τη μεγαλύτερη ψυχραιμία. Συγκεκριμένα, υπό την πίεση του 5-4, ο Στέφανος έκανε τρία «φθηνά» λάθη και τελικά δέχτηκε το πιο καθοριστικό μπρέικ στον αγώνα...

Ο Σαποβάλοφ θα παίξει στον δεύτερο γύρο με τον Τομάς Ετσεβέρι και ο Τσιτσιπάς θα ετοιμάσει βαλίτσες για το Μαϊάμι, όπου θα διεξαχθεί το δεύτερο Masters της σεζόν (18-29/3).

Ακόμα και στα καλύτερά του, πάντως, δεν είχε καταφέρει να πάει ποτέ πέρα από τα προημιτελικά του Indian Wells και του Μαϊάμι...

Closing out day 1 in style 👔@denis_shapo defeats Stefanos Tsitsipas 6-2 3-6 6-4 to progress in #TennisParadise pic.twitter.com/MoEeH28Uyd — Tennis TV (@TennisTV) March 5, 2026