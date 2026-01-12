Ήττα και στροφή στο Australian Open για τη Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε σε δύο κλειστά σετ από την Ντάρια Κασάτκινα και έμεινε εκτός δεύτερου γύρου στην Αδελαΐδα.

Μετά από σκληρή μάχη 1 ώρας και 55 λεπτών, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.52) ηττήθηκε με 7-6(2), 6-4 από την 28χρονη Αυστραλή (Νο.48) και στρέφει τώρα το βλέμμα της στο Australian Open, στο πρώτο Grand Slam της σεζόν (18/1-1/2).

Η Μαρία είχε για άλλη μια φορά φέτος αρκετές καλές στιγμές, όμως υπέπεσε σε πολλά αβίαστα λάθη (44 στο σύνολο), με αποτέλεσμα να δώσει πολλές ευκαιρίες στην αντίπαλό της. Eίχε και αρκετά θέματα με το σερβίς της (δέχτηκε επτά μπρέικ), αφού κέρδισε μόνο το 48% των πόντων πίσω από το πρώτο σερβίς και το 30% αυτών πίσω από το δεύτερο.

Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η πρώτη νίκη της Κασάτκινα μετά το US Open και η πρώτη σε αυστραλιανό έδαφος από τότε που πήρε την υπηκοότητα.

Η Μαρία έχασε το σερβίς της με το... καλημέρα, όμως κέρδισε τέσσερα γκέιμ στη σειρά και πέρασε μπροστά με 1-4. Ακολούθησε η αντεπίθεση της Κασάτκινα, που έκανε ένα σερί 4-0 και πήρε τις μπάλες να σερβίρει για το σετ.

Η Σάκκαρη είχε ξανά την απάντηση, ωστόσο η Αυστραλή εκμεταλλεύτηκε στη συνέχεια το πέμπτο μπρέικ πόιντ της στο γκέιμ και βρέθηκε ξανά σε πλεονεκτική θέση (6-5), μέχρι να πετύχει η Μαρία το όγδοο μπρέικ στο σετ και να ισοφαρίσει σε 6-6!

Η Κασάτκινα ήταν πολύ καλύτερη στο τάι μπρέικ, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Σάκκαρη και κατάφερε να βάλει τις βάσεις για τη νίκη της, χάνοντας μόνο δύο πόντους (7-2).

Μπήκε δυνατά και στο δεύτερο σετ, με συνέπεια να πάρει κεφάλι με 3-0 και να βρεθεί με διπλό μπρέικ πόιντ για το 4-0. Η Μαρία κατάφερε να μείνει όρθια και να το γυρίσει σε 3-4 με δύο μπρέικ, όμως δεν μπόρεσε να κρατήσει από εκεί και πέρα το σερβίς της, οπότε η σαφώς πιο αποτελεσματική Κασάτκινα έκανε νέα ανατροπή για το 6-4.

Η άλλοτε Νο.8 τενίστρια στον κόσμο πέτυχε την πέμπτη νίκη της σε έξι αγώνες με τη Μαρία και θα παίξει στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης (WTA 500) με τη Ρουμάνα Ζάκλιν Κρίστιαν.

Η Σάκκαρη, από την πλευρά της, θα μεταβεί στη Μελβούρνη με φετινό ρεκόρ 2-2 και θα ξεκινήσει την προετοιμασία της για το πρώτο μεγάλο ραντεβού της σεζόν.