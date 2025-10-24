Έκλεισε την οκτάδα του Ριάντ η Ριμπάκινα

Η Έλενα Ριμπάκινα προκρίθηκε στα ημιτελικά του Τόκιο και εξασφάλισε το τελευταίο εισιτήριο για το WTA Finals (1-8/11).

Η 26χρονη Καζάκα (Νο.7) λύγισε με λύγισε με 6-3, 7-6(4) την Καναδή Βικτόρια Εμπόκο (Νο.23) και θα αναμετρηθεί στην τετράδα με τη Λίντα Νόσκοβα, στον δρόμο για τον τρίτο φετινό τίτλο της.

Χάρη στην εξαιρετική πορεία της στην Ασία, λοιπόν, η Ριμπάκινα, που κέρδισε το τρόπαιο και στη Νινγκμπό, θα αγωνιστεί στο WTA Finals για τρίτη σερί χρονιά.

Οι άλλες επτά παίκτριες που θα βρίσκονται στο Ριάντ είναι οι Αρίνα Σαμπαλένκα, Ίγκα Σβιόντεκ, Κόκο Γκοφ, Αμάντα Ανισιμόβα, Τζέσικα Πεγκούλα, Μάντισον Κις και Τζάσμιν Παολίνι.

Εκτός έμεινε την τελευταία στιγμή η Μίρα Αντρέεβα, νικήτρια σε δύο 1000άρια φέτος, η οποία δεν είχε τη ευκαιρία να παίξει στο Τόκιο εξαιτίας ενός θέματος με τη βίζα της.