Ο Σίνερ «διέλυσε» τον Μπούμπλικ σε 80 λεπτά!

Τρομακτικός Γιανίκ Σίνερ, διέλυσε τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ με 6-1, 6-1, 6-1 σε ένα από τα συντομότερα Grand Slam ματς των τελευταίων χρόνων!

Ο Σίνερ δεν πήρε απλά ρεβάνς για την ήττα του από τον Μπούμπλικ στο Χάλε, αλλά έστειλε και ένα μήνυμα προς τους υπόλοιπους διεκδικητές του τίτλου στο US Open!

O κορυφαίος τενίστας του κόσμου «εξαφάνισε» τον Μπούμπλικ από το γήπεδο, τον διέλυσε με 6-1, 6-1, 6-1 και πήρε μέσα σε 81 λεπτά την πρόκριση για τα προημιτελικά του αμερικάνικου major.

Μετρούσε 55 διαδοχικά κρατήματα σερβίς ο Μπούμπλικ πριν απ' αυτό το ματς, το οποίο άνοιξε με δύο απανωτά break του Σίνερ, που συνολικά έφτασε στα 7 break.

Παράλληλα δεν αντιμετώπισε ούτε ένα break point μέχρι τα μέσα του 3ου σετ (όπου αντιμετώπισε μόλις ένα και το έσβησε), για να δούμε την απόλυτη συντριβή, με έναν εντελώς αποδιοργανωμένο Μπούμπλικ, που δεν μπόρεσε να μείνει ανεπηρέαστος μετά απ' αυτό το ξεκίνημα και έκανε όλο και περισσότερα αβίαστα λάθη όσο προχωρούσε ο αγώνας.

Κάτι πήγε να αλλάξει προς το τέλος του αγώνα, όταν ο Καζάκος βρέθηκε κοντά σε ένα bagel στο 0-4, 15-40, αλλά έσβησε διπλό break point και μείωσε σε 1-4. Στη συνέχεια είχε για πρώτη φορά εκείνος break point για το 2-4, αλλά ο Σίνερ δε χαλάρωσε στιγμή και κράτησε κι αυτό το σερβίς του, για να κλείσει το ματς στο 7ο game με ακόμα ένα break .

Η 11η συνεχόμενη νίκη στο Flushing Meadows είναι γεγονός για τον Σίνερ, που θα συνεχίσει την Τετάρτη την υπεράσπιση του τίτλου του, αντιμετωπίζοντας τον συμπατριώτη του, Λορέντζο Μουσέτι.

O 23χρονος Ιταλός ήταν επίσης εντυπωσιακός νωρίτερα, στη νίκη του με 6-3, 6-0, 6-1 επί του Χάουμε Μουνάρ, για να μπει στον πρώτο του προημιτελικό στο US Open και 3ο συνολικά σε ένα Slam.