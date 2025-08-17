Η Βέκιτς αντίπαλος της Σάκκαρη στο τουρνουά του Μοντερέι

Την Ντόνα Βέκιτς θα αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα της στο 500άρι του Μοντερέι η Μαρία Σάκκαρη. Αναλυτικά η κλήρωση.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια επέστρεψε στο αγαπημένο της Μεξικό, καθώς θα αγωνιστεί σε ακόμα ένα τουρνουά, το 500άρι του Μοντερέι, πριν το US Open.

Συμμετέχει στο τουρνουά με wild card και στην πρεμιέρα της θα αναμετρηθεί με την καλή της φίλη, Ντόνα Βέκιτς, σε μια δύσκολη αποστολή. Θα είναι η 11η φορά που θα συναντηθούν οι δύο παίκτριες, με την Κροάτισσα να προηγείται με 6-4 νίκες στα μεταξύ τους.

Όποια προκριθεί στον 2ο γύρο, θα αντιμετωπίσει είτε την Ελισέ Μέρτενς, Νο5 στο ταμπλό, είτε την Άννα Μπλίνκοβα, ενώ στα προημιτελικά διασταυρώνονται με την Ντιάνα Σνάιντερ, Νο3 στο ταμπλό.

Στα ημιτελικά, αντίστοιχα, διασταυρώνονται με την κορυφαία του ταμπλό, Έμα Ναβάρο, την οποία θυμίζουμε η Σάκκαρη είχε κερδίσει στην Ουάσινγκτον μερικές μέρες πριν, καθώς και με τη Λέιλα Φερνάντες.

Στην άλλη μεριά του ταμπλό ξεχωρίζουν τα ονόματα των Εκατερίνα Αλεξάντροβα, Μπεατρίζ Χαντάν Μάια, Αναστασία Παβλιουτσένκοβα, αλλά και της υπερασπίστριας του τίτλου, Λίντα Νόσκοβα.