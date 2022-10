Στάση… Τσόριτς για τον Στέφανο (vids)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς «λύγισε» στο τάι μπρέικ του τρίτου και καθοριστικού σετ κόντρα στον Μπόρνα Τσόριτς, με αποτέλεσμα να γνωρίσει τον αποκλεισμό από τους «8» του Erste Bank Open (ATP 500). Αποστολή στη Βιέννη.

Παρότι πήρε το πρώτο σετ και προηγήθηκε με μπρέικ στο δεύτερο, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ηττήθηκε με 4-6, 6-4, 7-6(4) από τον 25χρονο Κροάτη (Νο.27) σε 2 ώρες και 43 λεπτά, χάνοντας την τελευταία του ευκαιρία για φέτος να διεκδικήσει τον πρώτο του τίτλο σε τουρνουά ATP 500.

To κακό, μάλιστα, είναι πως φαίνεται ότι ο Τσόριτς τού έχει πάρει για τα καλά τον αέρα, αφού τον έχει νικήσει τρεις συνεχόμενες φορές (US Open 2020, Σινσινάτι, Βιέννη 2022)!

Σήμερα, πάντως, όλα έδειχναν ότι ο Στεφ θα... έδιωχνε τα φαντάσματα, όμως μετά την αντεπίθεση του αντιπάλου του στο δεύτερο σετ δεν βρήκε ευκαιρίες στο τρίτο και το ένα μίνι μπρέικ που σημείωσε ο Τσόριτς στο τάι μπρέικ ήταν τελικά αρκετό για να του δώσει τη νίκη.

Το ματς ήταν κλειστό από την αρχή, αλλά ο Τσιτσιπάς ήταν αυτός που έδειχνε πιο απειλητικός. Μετά από δύο χαμένα μπρέικ πόιντ στο δεύτερο γκέιμ, πίεσε τον Τσόριτς στο 4-5 και στο πέμπτο σετ πόιντ του έβαλε τις βάσεις για την πρόκριση.

Παίρνοντας το τέταρτο σερί γκέιμ του, πήρε προβάδισμα με 0-2 στο δεύτερο σετ, ωστόσο ο Τσόριτς εκμεταλλεύτηκε το κακό service game του αμέσως μετά και έμεινε «ζωντανός» στη διεκδίκηση της νίκης. Και σα να μην έφτανε αυτό, έβγαλε μια εξαιρετική επιστροφή στο 4-4, 30-30, βρέθηκε με μπρέικ πόιντ και τελικά έκανε το 5-4 μετά το αβίαστο του Τσιτσιπά. Στη συνέχεια σέρβιρε με επιτυχία για το 1-1 και τα πάντα κρίθηκαν σε τρίτο σετ.

Πατώντας στο μομέντουμ του, ο Τσόριτς πέρασε μπροστά με 3-2, αλλά ο Τσιτσιπάς δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Πήρε άμεσα το μπρέικ πίσω και οι δυο τους πήγαν χέρι-χέρι μέχρι το τάι μπρέικ...

Εκεί, το λάθος του Στέφανου με το backhand στο 2-2 έδωσε το μίνι μπρέικ στον Κροάτη και εκείνος δεν άφησε να του φύγει το προβάδισμα μέχρι το τέλος. Εκμεταλλεύτηκε το πρώτο του ματς πόιντ στο 6-4, κλείνοντας το ματς με άσο, και θα διεκδικήσει κόντρα στον Χούμπερτ Χούρκατς την πρόκριση στα ημιτελικά.

Ο Στεφ, από την άλλη, στρέφει το βλέμμα του στο Παρίσι, όπου διεξάγεται την άλλη εβδομάδα το τελευταίο Masters της σεζόν.

WHAT A WIN! 💪@borna_coric defeats number 2 seed Stefanos Tsitsipas 4-6 6-4 7-6 to reach his 4th quarter-final of the year in Vienna!#ErsteBankOpen pic.twitter.com/TdYEoS76Hd — Tennis TV (@TennisTV) October 27, 2022

All square in Vienna! 👌@borna_coric takes the second set 6-4 against Stefanos Tsitsipas to force a decider!#ErsteBankOpen pic.twitter.com/u7frOiW5Ou — Tennis TV (@TennisTV) October 27, 2022