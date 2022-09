Στα ημιτελικά με τρίτη σερί ανατροπή η Σάκκαρη! (vids)

Παρότι δεν αισθανόταν καλά από το τέλος του πρώτου σετ, η 27χρονη Ελληνίδα (Νο.7) κατάφερε να νικήσει την 29χρονη Βελγίδα (Νο.97) με 2-6, 6-4, 6-4 σε 2 ώρες και 22 λεπτά και να πετύχει την τρίτη της σερί ανατροπή!

Συνεχίζει, λοιπόν, έστω και με πολύ... ιδρώτα την πορεία προς κατάκτηση του δεύτερου τίτλου της καριέρας της και το επόμενο εμπόδιό της είναι η επικίνδυνη Ντάνκα Κόβινιτς από το Μαυροβούνιο (Νο.78), που απέκλεισε με 6-4, 6-4 την Τζάσμιν Παολίνι.

Η Μαρία βρέθηκε και πάλι να «κυνηγάει» την αντίπαλό της, όμως τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα όταν άρχισε να νιώθει αδιαθεσία από το φινάλε του (χαμένου) πρώτου σετ. Ήταν φανερό ότι δεν ήταν ο εαυτός της, ωστόσο πάλεψε με ό,τι δυνάμεις είχε, έμεινε μέσα στο ματς και στο τέλος μπόρεσε με την ποιότητά της να πάρει και την πρόκριση. Είναι μεγάλη μαχήτρια, πώς να το κάνουμε!

Μακάρι να είναι καλύτερα αύριο, παρά τον τρίτο συνεχόμενο «μαραθώνιο» αγώνα της, και να καταφέρει να συνεχίσει την πορεία της, διότι είναι πραγματικά μεγάλη ευκαιρία να κατακτήσει (επιτέλους) τον δεύτερο τίτλο στην καριέρα της!

Η φορμαρισμένη Ζανέφσκα ήταν εξαιρετική στο πρώτο σετ και κατάφερε να σημειώσει δύο μπρέικ, παίρνοντας το προβάδισμα με 1-5. Αν και πήρε το ένα μπρέικ πίσω, η Μαρία έχασε για μια ακόμα φορά το σερβίς και η Βελγίδα «έγραψε» το 0-1.

Η Μαρία ζήτησε μέσα τον trainer, που της πήρε τη θερμοκρασία και την πίεση, αλλά τελικά συνέχισε κανονικά τον αγώνα, παρόλο που ήταν εμφανής η αδυναμία της. Προσάρμοσε, όμως, το παιχνίδι της στην κατάστασή της και πέρασε μπροστά με 5-2 στο δεύτερο σετ.

Η Ζανέφσκα την «έσπασε» όταν σέρβιρε για το σετ στο σημείο αυτό και έσβησε ένα σετ πόιντ στο επόμενο γκέιμ, αλλά τελικά δεν μπόρεσε να αποφύγει το... μοιραίο: έγινε το 1-1 και η Μαρία ήταν έτοιμη για μια ακόμα ανατροπή.

Όλα φάνηκαν να ξεκαθαρίζουν όταν η Σάκκαρη σημείωσε μπρέικ στο πρώτο γκέιμ του τρίτου σετ, όμως είχαμε... plot twist καθώς η Ζανέφσκα πήρε τρία γκέιμ στη σειρά και έφτασε στο 1-3. Η Μαρία πήρε το μπρέικ πίσω στο επόμενο γκέιμ, επέστρεψε από το 0-40 στο 2-3 και με ένα ακόμα μπρέικ στο 4-4 πήρε τις μπάλες να σερβίρει για τη νίκη.

Εκεί χρειάστηκε να σβήσει μπρέικ πόιντ της Ζανέφσκα και να εκμεταλλευτεί το τέταρτο ματς πόιντ της για να κλείσει τον αγώνα. Ήταν ακόμα μια... περιπέτεια, αλλά η ουσία είναι που μετράει!

Τα αβίαστα λάθη ήταν αυτή τη φορά λιγότερα (22), αλλά το σερβίς της Μαρίας παραμένει ασταθές και δίνει δικαιώματα στις αντιπάλους της...

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ο πρώτος της ημιτελικός στο χώμα μετά το περσινό Roland Garros!

Ο αγώνας με την Κόβινιτς θα γίνει αύριο (30/9) στις 16.00 και θα ακολουθήσει ο άλλος ημιτελικός μεταξύ Σερίφ και Μπόγκταν ή Μπέγκου.

The warrior finds a way 👉@mariasakkari goes the distance for the 3rd time this week, edging past Zanevska to reach the semifinals in Parma 🇮🇹#ParmaLadiesOpen pic.twitter.com/TpeybFY20c