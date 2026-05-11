Βατό πρόγραμμα για τη Νάπολι, δέκα αγωνιστικές αήττητη η Φαμαλικάο

Με το Νάπολι - Μπολόνια ολοκληρώνεται η 36η αγωνιστική της Serie A. Με νίκη η Νάπολι θα βρεθεί πολύ κοντά στη 2η θέση, ενώ η Μπολόνια έχει ελάχιστες ελπίδες να τερματίσει 7η. Για την παραμονή της μάχεται η Εστρέλα, για την 4η-5η θέση η Φαμαλικάο.

Τα 5 τελευταία παιχνίδια της Νάπολι με την Μπολόνια είχαν «2-3 γκολ» και 5/6 έγιναν NG. Τελευταία μεταξύ τους ισοπαλία σε ματς με γηπεδούχο τη Νάπολι το 2012. Έκτοτε έχουμε 10 νίκες για τη Νάπολι και 3 για την Μπολόνια.

Με το 0-0 έφυγε από το Κόμο η Νάπολι, σε ένα ματς που θα μπορούσε να πάρει και κάτι περισσότερο. Διατηρείται στη 2η θέση, τρεις βαθμούς μπροστά από την 5η Ρόμα, αλλά και με ένα παιχνίδι λιγότερο. Στις δύο εναπομείνασες αγωνιστικές η Νάπολι θα αντιμετωπίσει τις βαθμολογικά ουδέτερες Πίζα και Ουντινέζε. Εξακολουθούν να απουσιάζουν οι επιθετικοί Νέρες (6 γκολ) και Λουκάκου (1 γκολ). Από λευκή ισοπαλία έρχεται και η Μπολόνια, εντός με την Κάλιαρι. Συμπλήρωσε τέσσερα σερί παιχνίδια που δεν σκοράρει, με τα προηγούμενα να είναι απέναντι σε Άστον Βίλα, Γιουβέντους και Ρόμα. Για να κατακτήσει την 7η θέση που θα οδηγήσει στο Κόνφερενς Λιγκ αν η Ίντερ κατακτήσει το Κύπελλο με αντίπαλο τη Λάτσιο, θα πρέπει να κερδίσει και τα 3 παιχνίδια της και να ηττηθεί στα δύο εναπομείναντα η Αταλάντα, με το ένα ωστόσο να είναι απέναντι στην Μπολόνια. Λείπει ο αμυντικός Καζάλε. Η νίκη της Νάπολι σε συνδυασμό με περιορισμό στο σκορ βγάζει combo με ικανοποιητική απόδοση.

Τις πέντε διαδοχικές ήττες έφτασε η Εστρέλα μετά και το 3-2 από τη Μορεϊρένσε. Προηγήθηκε με 2-0 στο 36’ με δύο πέναλτι, για να δεχτεί τη μείωση στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Στο 73’ και το 94’ ήρθαν τα υπόλοιπα δύο τέρματα, που την κράτησαν στη 15η θέση, δύο βαθμούς πάνω από την ομάδα που θα δώσει πλέι άουτ και τρεις από αυτήν που υποβιβάζεται απευθείας. Τελευταία αγωνιστική παίζει στην Μπράγκα. Ποινή εκτίει ο αμυντικός Οτάβιο. Η Φαμαλικάο από την πλευρά της μετράει 10 σερί ματς χωρίς ήττα (5-5-0), με πιο πρόσφατο το εντός έδρας 2-2 με την Μπενφίκα. Βρέθηκε να χάνει 2-0 στο ημίχρονο, όμως στο δεύτερο 45λεπτο απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα και κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση. Βαθμολογικά είναι σχεδόν αδιάφορη και τελευταία αγωνιστική φιλοξενεί την Αλβέρκα. Τιμωρημένος είναι ο αμυντικός Πινέιρο (3 γκολ).

Μόλις 4 ήττες σε 16 εκτός έδρας ματς (6-6-4 τέρματα 15-17) για τη φορμαρισμένη Φαμαλικάο, με την Εστρέλα των πέντε σερί ηττών να καίγεται για βαθμούς. Σε υψηλή απόδοση προσφέρεται η ισοπαλία.

592. ΝΑΠΟΛΙ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ 1&U 2,5 3,40

597. ΕΣΤΡΕΛΑ - ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ Χ 3,55