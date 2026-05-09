Λίγο πριν την στέψη η Γαλατάσαραϊ, πανηγύρισε ήδη τον τίτλο η Σάλκε

Για την προτελευταία αγωνιστική της τουρκικής Super Lig, η πρωτοπόρος Γαλατάσαραϊ υποδέχεται τη 15η Αντάλιασπορ, η οποία μάχεται για την παραμονή της. Η Σάλκε ανέβηκε στην Μπουντεσλίγκα και στο προτελευταίο της παιχνίδι ταξιδεύει στην 9η Νυρεμβέργη.

Η Γαλατάσαραϊ μετράει 15 νίκες και 4 ισοπαλίες στα 19 τελευταία παιχνίδια της με αντίπαλο την Αντάλιασπορ.

Η ήττα της Γαλατάσαραϊ με 4-1 στην έδρα της 7ης Σάμσουνσπορ δεν επέτρεψε στην ομάδα του Οκάν Μπουρούκ να πανηγυρίσει από την περασμένη αγωνιστική την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μπορεί να το κάνει τώρα, αν πάρει το τρίποντο στο τελευταίο αυτό εντός έδρας παιχνίδι της, ή την επόμενη εβδομάδα, στο γήπεδο της συμπολίτισσας Κασίμπασα, αν εξακολουθεί να απειλείται από τη 2η Φενέρμπαχτσε (-4). Κατακτά το πρωτάθλημα και με δύο ισοπαλίες, καθώς υπερτερεί της Φενέρ στην ισοβαθμία. Τιμωρημένος είναι ο τερματοφύλακας Γκουβέντς. Απών και ο μέσος Ασπρίγια. Η Αντάλιασπορ παραχώρησε 0-0 στην Αλάνιασπορ και ανέβηκε μια θέση στη βαθμολογία, ακριβώς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Είναι η 11η διαδοχική της σεζόν στην Α’ κατηγορία, έχοντας τερματίσει στη 15η θέση πέρσι, ακριβώς εκεί που βρίσκεται και τώρα. Την επόμενη, τελευταία αγωνιστική, υποδέχεται τη νεοφώτιστη και ουδέτερη βαθμολογικά Κοτσάελισπορ. Στο 3-4-9 η εκτός έδρας συγκομιδή της. Ψάχνοντας απελπισμένα τους βαθμούς, ίσως καταφέρει να απειλήσει την εστία της πρωταθλήτριας, όπως έκανε και στον α’ γύρο (ήττα με 4-1).

Στα μέσα της κατάταξης θα τερματίσει και φέτος η Νυρεμβέργη, στην έκτη διαδοχική χρονιά στην Τσβάιτε Λίγκα. Οι 8 από τις 11 νίκες της στο πρωτάθλημα σημειώθηκαν εντός έδρας. Μετράει μόλις μία ήττα στις 7 τελευταίες αγωνιστικές (3 νίκες). Την περασμένη εβδομάδα πήρε 1-1 από την Γκρόιτερ Φιρτ, η οποία παλεύει για τη σωτηρία της. Ήταν το πέμπτο διαδοχικό Under για τη Νυρεμβέργη, η οποία έχει κατακτήσει 9 φορές το πρωτάθλημα Γερμανίας, με τελευταία το 1968. Επτά τίτλους έχει από την πλευρά της η Σάλκε, τους έξι προπολεμικά, ενώ από τη θέσπιση της Μπουντεσλίγκα στα 60s και μετά, έχει έρθει επτά φορές δεύτερη. Στο τρέχον πρωτάθλημα έχει να επιδείξει την καλύτερη άμυνα, με 28 γκολ σε 32 ματς, ενώ η πολύ καλή της πορεία από τον Φλεβάρη και έπειτα, όπου διατηρείται αήττητη σε 12 παιχνίδια (8 νίκες), είναι αυτή που την ανακήρυξε ήδη πρωταθλήτρια στην κατηγορία. Για έκτο διαδοχικό αγώνα θα λείψει ο διεθνής Βόσνιος αμυντικός Κάτιτς (1 γκολ). Τελευταίο «Χ» μεταξύ τους, το 2019 στην Μπουντεσλίγκα (1-1). Έκτοτε 6-0-1 υπέρ της Σάλκε.

Καλή δυναμική εμφανίζει εντός έδρας η Νυρεμβέργη, την ώρα που η Σάλκε πανηγύρισε την περασμένη εβδομάδα την άνοδο, αλλά και τον τίτλο. Το «Χ» είναι αρκετά πιθανό στο ματς.

