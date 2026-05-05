Μία ήττα στα 10 τελευταία εντός η Φόρφαρ, δεύτερη κόντρα για Άρσεναλ και Ατλέτικο

Πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα στη Φόρφαρ και τη Χάμιλτον για μια θέση στην Α’ Σκωτίας. Ο επαναληπτικός θα διεξαχθεί σε 4 μέρες. Άρσεναλ και Ατλέτικο Μαδρίτης συναντιούνται στο Λονδίνο στον επαναληπτικό του 1-1 στην ισπανική πρωτεύουσα την περασμένη εβδομάδα.

Η Φόρφαρ νίκησε τη Χάμιλτον μόλις 3 στα 14 τελευταία που τη φιλοξένησε. Πέντε ισοπαλίες και έξι ήττες στα υπόλοιπα ματς.

Με 4 τρίποντα και 2 ισοπαλίες στην τελευταία εξάδα αγώνων της, η Φόρφαρ τερμάτισε στην 4η θέση της Β’ Σκωτίας και έλαβε το δικαίωμα να διεκδικήσει την άνοδό της μέσω των πλέι οφ. Στην πορεία της συνέβαλαν αρκετοί δανεικοί, όπως ο 20χρονος τερματοφύλακας της Ρέιντζερς, Ναν, ο 19χρονος αμυντικός της Σεντ Τζόνστον, Μπράιτ, και ο 20χρονος μέσος της Χαρτς, Χάντοου. Έχασε μόνο τον 1/10 τελευταίους εντός έδρας αγώνες της (6 νίκες). Η Χάμιλτον τερμάτισε στην 9η και προτελευταία θέση της Α’, έχοντας όμως και πειθαρχική αφαίρεση 21 βαθμών. Χωρίς αυτήν, θα βρισκόταν στην 3η θέση. Στο τελευταίο παιχνίδι της έχασε 2-1 από την πρωταθλήτρια Ινβερνές, δεχόμενη τα γκολ στο πρώτο μισάωρο και μειώνοντας στο 85’. Νίκησε μόνο στα 3/15 πιο πρόσφατα εκτός έδρας και έχει δεχτεί γκολ σε 16/23 παιχνίδια μακριά από το σπίτι της. Πιθανή η ισοπαλία στο πρώτο ματς.

Στο πιο κρίσιμο σημείο της χρονιάς βρίσκεται η Άρσεναλ και στην Πρέμιερ Λιγκ δείχνει ότι τελικά θα τα καταφέρει. Δεν είναι μόνο η νίκη της με 3-0 επί της Φούλαμ, είναι και το 3-3 της Μάντσεστερ Σίτι με την Έβερτον τη Δευτέρα (η Σίτι ισοφάρισε στο 97’) που φέρνουν την Άρσεναλ με χαμόγελο στον αποψινό επαναληπτικό. Η ομάδα του Αρτέτα βρίσκεται στο +5 με έναν αγώνα περισσότερο από τη Μάντσεστερ Σίτι και με νίκες στα βατά τρία ματς που θα δώσει στο Λονδίνο (Γουέστ Χαμ, Μπέρνλι, Κρίσταλ Πάλας) θα κατακτήσει τον τίτλο για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια. Για το σημερινό ματς αναμένεται χωρίς προβλήματα. Η Ατλέτικο Μαδρίτης νίκησε 2-0 εκτός έδρας τη Βαλένθια και χρειάζεται πλέον μία νίκη στους 4 εναπομείναντες αγώνες για να εξασφαλίσει την παρουσία της στο επόμενο Τσάμπιονς Λιγκ. Ο «Τσόλο» άλλαξε όλη την ενδεκάδα του σε σχέση με αυτούς που ξεκίνησαν στο α’ παιχνίδι με την Άρσεναλ. Τρίτο σερί ματς λείπει ο Αργεντινός φορ Γκονζάλες (5 γκολ). Η Ατλέτικο προκρίθηκε σε όλες (τρεις) τις προηγούμενες φορές που αντιμετώπισε αγγλική ομάδα στα ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Στο πρώτο ματς (1-1) οι δύο ομάδες αλληλοεξουδετερώθηκαν και το σκορ διαμορφώθηκε με 2 πέναλτι.

Κανένα αποτέλεσμα δεν θα είναι έκπληξη στο «Έμιρέιτς», όμως, η Άρσεναλ μπορεί να πάρει τη νίκη, έστω κι αν δεχθεί γκολ.

924. ΦΟΡΦΑΡ - ΧΑΜΙΛΤΟΝ Χ 3,60

925. ΑΡΣΕΝΑΛ - ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Χ2 1&G 3,45