Champions League: «Τελικός» για τον Ολυμπιακό κόντρα στην Αϊντχόφεν, σύγκρουση γιγάντων στο Anfield!

Ανάλυση και προγνωστικά για τον αγώνα Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν 4/11 στη League Phase του Champions League.

Η δράση στη League Phase του Champions League συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής και στο πρόγραμμα της Τρίτης (4/11) φιλοξενούνται παιχνίδια με πολύ υψηλό ενδιαφέρον. Με την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν στις 22:00 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» να έχει χαρακτήρα τελικού για τους «ερυθρόλευκους».

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την προσπάθεια του στη διοργάνωση με το 0-0 κόντρα στην Πάφο. Ακολούθησαν οι εκτός έδρας ήττες από την Άρσεναλ στο Λονδίνο και την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη. Με το 6-1 από τους Καταλανούς να συνοδεύεται από τα δικαιολογημένα παράπονα των Πειραιωτών και τις διαιτητικές αποφάσεις να αποτελούν αντικείμενο μεγάλης συζήτησης στην Ευρώπη. Εντός συνόρων, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ μετά το ντέρμπι με την ΑΕΚ, πήρε και αυτό με τον Άρη έστω κι αν ζορίστηκε στο φινάλε. Ενδιάμεσα, ο Ολυμπιακός συνέτριψε 5-0 τον Βόλο για το Κύπελλο Ελλάδας. Τιμωρημένος για την μάχη με τους Ολλανδούς ο Έσε, εκτός λίστας οι Καμπελά και Γιαζιτζί. Ξεπέρασε τον τραυματισμό του και είναι διαθέσιμος ο Ορτέγκα.

Στην πρεμιέρα της στη League Phase, η Αϊντχόφεν ηττήθηκε 1-3 εντός από την Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ. Έβγαλε ωστόσο αντίδραση, πρώτα στο 1-1 με τη Λεβερκούζεν στη Γερμανία και συνέχισε με το εκκωφαντικό 6-2 επί της Νάπολι! Εξαιρετική ομάδα από τη μέση και μπροστά, με ταχύτητα, υψηλό επίπεδο δημιουργίας και αποτελεσματικότητα. Έχει πάντως τα θέματα της ανασταλτικά. Στην Eredivisie όλα δείχνουν πως θα δώσει μάχη με την Φέγενορντ, με την οποία μοιράζεται την κορυφή με ρεκόρ 9Ν-1Ι-1Η μετά από 11 αγωνιστικές. Πλεά και Φαν Μπόμελ είναι εκτός μάχης με πρόβλημα τραυματισμού.

Πολύ συγκεκριμένα τα δεδομένα της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός «καίγεται» για το τρίποντο και συνήθως είναι πιο αποτελεσματικός κόντρα σε ομάδες που παίζουν επιθετικά. Η Αϊντχόφεν είναι εξαιρετική στο παιχνίδι ρυθμού και χώρων, ωστόσο συχνά βγάζει μια αφέλεια που πληρώνει στα μετόπισθεν. Ματς που δύσκολα θα μείνει χαμηλά σε τέρμπο και σκορ.

Την ίδια ώρα στο Anfield έχουμε μια… σύγκρουση γιγάντων, καθώς η Λίβερπουλ υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Reds επικράτησαν 3-2 της Ατλέτικο στην πρεμιέρα της League Phase, γνώρισαν ωστόσο αναπάντεχη ήττα στην Πόλη από την Γαλατασαράι. Πέρασαν με το εντυπωσιακό 5-1 από την Φρανκφούρτη κόντρα στην Άιντραχτ, όμως η εντός συνόρων συμπεριφορά της έχει προκαλέσει μουρμούρα και προβληματισμό για τον Σλοτ. Οι τέσσερις σερί ήττες στην Premier League και μια ακόμη στο Λιγκ Καπ από την Πάλας είναι ένα ασυνήθιστα κακό σερί για το μέγεθος της Λίβερπουλ, που κινδυνεύει να μείνει από νωρίς εκτός στόχων. Το 2-0 επί της Άστον Βίλα επανέφερε λίγη από την ηρεμία, ωστόσο η Λίβερπουλ χρειάζεται συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα για να βγει από την αγωνιστική κρίση.

Γκρίνια υπάρχει και στην Ρεάλ Μαδρίτης, έστω κι αν τα αποτελέσματα της απέχουν μια ήττα από το απόλυτο στα πρώτα 14 επίσημα ματς στη σεζόν. Με 3/3 στη League Phase κόντρα σε Μαρσέιγ, Καϊράτ και Γιουβέντους, οι «μερένγκες» είναι με το μισό – και βάλε - πόδι στην οκτάδα. Εντός συνόρων έχουν ρεκόρ 10Ν-0Ι-1Η και οδηγούν την κούρσα του τίτλου στο +5 από την Μπαρτσελόνα, την οποία νίκησαν πρόσφατα στο clasico. Μοναδικό μελανό σημείο της σεζόν, η ήττα 5-2 από την συμπολίτισσα Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η Λίβερπουλ είναι σε πίεση, έχει ωστόσο την ποιότητα να αντιδράσει και ένα ματς-πρόκληση μπροστά στο κοινό της. Η Ρεάλ ίσως έχει πάρει λίγο παραπάνω από όσα δικαιούται στο ξεκίνημα της σεζόν, όμως πάει άνετη στο Anfield και δίχως την παραμικρή ανάγκη για ρίσκο.

