Τελειώνει παικταράς εκατομμυρίων στην ΑΕΚ

Η ΑΕΚ έχει θέμα… Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς. Ο Κροάτης μέσος σπατάλησε ακόμη μια ευκαιρία στο ματς του Κυπέλλου με την Ηλιούπολη, όπου η Ένωση ίδρωσε για να κερδίσει με 1-0 και να επιβεβαιώσει τα προγνωστικά ποδοσφαίρου.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ