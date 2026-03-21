MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Έφτασε τα οκτώ μετάλλια σε επίπεδο ανδρών ο Καραλής!

Στίβος
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Σε έναν συναρπαστικό τελικό απέναντι στον Μόντο Ντουπλάντις, ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε τα 6.05μ. στο Τόρουν της Πολωνίας και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, πίσω από τον κορυφαίο Σουηδό άλτη, ο οποίος κατέκτησε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο.

Αυτό ήταν το τρίτο συνεχόμενο μετάλλιο του Καραλή σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, ενώ έφτασε συνολικά τα οκτώ σε επίπεδο ανδρών.

Τα μετάλλια του Εμμανουήλ Καραλή σε επίπεδο ανδρών:

  • 2026 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Τόρουν
  • 2025 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Τόκιο
  • 2025 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Ναντζίνγκ
  • 2025 – Χρυσό – 5,90 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Άπελντοορν
  • 2024 – Χάλκινο – 5,90 μ. Ολυμπιακοί Αγώνες, Παρίσι
  • 2024 – Αργυρό – 5,87 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Ρώμη
  • 2024 – Χάλκινο – 5,85 μ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Γλασκώβη
  • 2023 – Αργυρό – 5,80 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Κωνσταντινούπολη
Έφτασε τα οκτώ μετάλλια σε επίπεδο ανδρών ο Καραλής!