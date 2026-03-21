Έφτασε τα οκτώ μετάλλια σε επίπεδο ανδρών ο Καραλής!

Σε έναν συναρπαστικό τελικό απέναντι στον Μόντο Ντουπλάντις, ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε τα 6.05μ. στο Τόρουν της Πολωνίας και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, πίσω από τον κορυφαίο Σουηδό άλτη, ο οποίος κατέκτησε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο.

Αυτό ήταν το τρίτο συνεχόμενο μετάλλιο του Καραλή σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, ενώ έφτασε συνολικά τα οκτώ σε επίπεδο ανδρών.

Τα μετάλλια του Εμμανουήλ Καραλή σε επίπεδο ανδρών: