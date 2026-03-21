Έφτασε τα οκτώ μετάλλια σε επίπεδο ανδρών ο Καραλής!

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε τα 6.05μ. στο Τόρουν της Πολωνίας και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, πίσω από τον κορυφαίο Σουηδό άλτη, ο οποίος κατέκτησε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο.
Αυτό ήταν το τρίτο συνεχόμενο μετάλλιο του Καραλή σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, ενώ έφτασε συνολικά τα οκτώ σε επίπεδο ανδρών.
Τα μετάλλια του Εμμανουήλ Καραλή σε επίπεδο ανδρών:
- 2026 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Τόρουν
- 2025 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Τόκιο
- 2025 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Ναντζίνγκ
- 2025 – Χρυσό – 5,90 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Άπελντοορν
- 2024 – Χάλκινο – 5,90 μ. Ολυμπιακοί Αγώνες, Παρίσι
- 2024 – Αργυρό – 5,87 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Ρώμη
- 2024 – Χάλκινο – 5,85 μ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Γλασκώβη
- 2023 – Αργυρό – 5,80 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Κωνσταντινούπολη