Eurovision 2026: Ο Akylas εντυπωσίασε στην πρόβα για την κριτική επιτροπή - Οι εκπλήξεις που έκρυβε (vid)

Ο Akylas είναι αποφασισμένος να κατακτήσει τη σκηνή της Eurovision 2026, αλλά και το κοινό του μουσικού διαγωνισμού μέσα από ένα εκπληκτικό σόου.

Η ελληνική συμμετοχή, που παραμένει ένα από τα φαβορί, παρουσιάζει ένα οπτικοακουστικό θέαμα που αναμένεται να ενθουσιάσει τους τηλεθεατές και να κερδίσει την προτίμηση του κοινού, αλλά και των επιτροπών.

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας ολοκλήρωσε λίγο μετά τις 10 το βράδυ την πρόβα από την οποία θα βγάλει και τη βαθμολογία της η κριτική επιτροπή για τον αυριανό ημιτελικό.

O Akylas πατάει το play και όλα ξεκινάνε

Η εμφάνιση της Ελλάδας ξεκινά με τον Ακύλα μόνο του στη σκηνή. Με μια δυναμική κίνηση πατάει το «play» σε ένα εικονικό interface, και ο ρυθμός του «Ferto» κατακλύζει την αρένα. Τα γραφικά που τον πλαισιώνουν μέχρι το πρώτο ρεφρέν είναι εντυπωσιακά, γεμίζοντας τις οθόνες των τηλεοράσεων.

Στην εισαγωγή του ρεφρέν εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, σε μια σαφή αναφορά στην ιστορική νίκη της Ελλάδας το 2005, αφού είναι ντυμένος ακριβώς όπως οι χορευτές της Έλενας Παπαρίζου. Την ίδια στιγμή, ο Ακύλας καθηλώνει το κοινό παίζοντας μια λύρα με τρία σχοινιά, παντρεύοντας την παράδοση με το απόλυτο camp στοιχείο.

Το πατίνι και τα ψηφιακά φρουτάκια

Στην επόμενη σκηνή, ο Akylas ανεβαίνει σε πατίνι και ξεκινά μια διαδρομή μέχρι τη μέση του διαδρόμου, «μαζεύοντας» ψηφιακά φρουτάκια που εμφανίζονται στο πάτωμα.

Στη συνέχεια, ο Ακύλας επιστρέφει στην κεντρική σκηνή για να περιηγηθεί σε τρία διαφορετικά δωμάτια:

Σε πρώτο δωμάτιο η Παρθένα Χοροζίδου, σε έναν ρόλο-έκπληξη, υποδύεται μια κυρία που πλέκει σκουφάκια με… αυτάκια Ακύλα! Ο χορός τους είναι το απόλυτο highlight της βραδιάς. Στο δεύτερο δωμάτιο, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, ντυμένος ως κλασικό άγαλμα, «σπάει» την ακινησία του και ακολουθεί τη χορογραφία με απίστευτη ακρίβεια. Η περιήγηση ολοκληρώνεται στο τρίτο δωμάτιο με τον Χρήστο Νικολάου, ο οποίος ως «θεός του χρήματος» κάνει τις χαρακτηριστικές κινήσεις των χεριών που υποδηλώνουν τον πλούτο, δίνοντας μια σατιρική νότα στο κομμάτι.

Εκρηκτικό φινάλε με... Pole Dancing

Η κορύφωση έρχεται στη γέφυρα του τραγουδιού, με τον Akylas να εμφανίζεται στο πάνω μέρος του προπ, ενώ στον τοίχο προβάλλονται μεταφρασμένοι οι στίχοι του κομματιού για το διεθνές κοινό. Σε μια κίνηση που κανείς δεν περίμενε, ο καλλιτέχνης κάνει pole dancing για να κατέβει ξανά στο δάπεδο της σκηνής. Εκεί, οι τέσσερις χαρακτήρες τον καταδιώκουν μέχρι τη μέση του διαδρόμου, κλείνοντας την εμφάνιση με ένα χιουμοριστικό και ανατρεπτικό στιγμιότυπο.

Ο Akylas θα εμφανιστεί στον α' ημιτελικό της Eurovision 2026 την Τρίτη 12 Μαΐου 2026 (ώρα 22.00) και έχει κληρωθεί να εμφανιστεί στην 4η θέση της βραδιάς. Θα ακολουθήσουν τα αποτελέσματα, όπου θα ανακοινωθούν οι χώρες που θα συμμετέχουν στον τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.

Πηγή: iefimerida.gr