Στη βάση της Σούδας η Γκίλφοϊλ - «Μήνυμα δύναμης, ετοιμότητας και συνεργασίας η επίσκεψη»

Μήνυμα «δύναμης, ετοιμότητας και συνεργασίας» μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας χαρακτηρίζει η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα την επίσκεψη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην αμερικανική ναυτική βάση της Σούδας.

Σε ανάρτηση στο αμερικανική πρεσβεία στο Instagram, τονίζει ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που η πρέσβης των ΗΠΑ επισκέφθηκε τη Σούδα, «υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία αυτού του ζωτικού κόμβου για την περιφερειακή ασφάλεια, τη συνεργασία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και τη σταθερότητα σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο».

«Η επίσκεψη ανέδειξε τις εντυπωσιακές δυνατότητες που υποστηρίζουν τους κοινούς αμυντικούς μας στόχους, ενώ παράλληλα υπογράμμισε τη στενή συνεργασία μεταξύ του αμερικανικού και του ελληνικού στρατιωτικού προσωπικού, των τοπικών αρχών και των εταίρων από τις κοινότητες», αναφέρει ακόμη η ανάρτηση

«Οι ισχυρές συμμαχίες χτίζονται πάνω στην εμπιστοσύνη, τις κοινές αξίες και τον κοινό σκοπό και η βάση της Σούδας αντανακλά αυτή τη συνεργασία κάθε ημέρα», καταλήγει.

