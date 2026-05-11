Δημοσκόπηση Opinion Poll: 7 στους 10 ανησυχούν για τον πόλεμο στο Ιράν, το 46,5% εμπιστεύεται τη ΝΔ σε άμυνα και εξωτερική πολιτική

Έντονη ανησυχία για τις διεθνείς αναταράξεις και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην Ελλάδα καταγράφει η δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Liberal.gr, με φόντο τη σύγκρουση στο Ιράν, τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία και τη γενικότερη γεωπολιτική αστάθεια.

Η ίδια δημοσκόπηση της Opinion Poll δείχνει ότι η εξωτερική πολιτική και η αμυντική πολιτική της κυβέρνησης αξιολογούνται θετικά από σημαντικό τμήμα των πολιτών, ενώ οι σημερινές διεθνείς συμμαχίες της χώρας εμφανίζονται να διατηρούν ισχυρή απήχηση.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 83,4% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ανησυχεί πολύ ή αρκετά λόγω του πολέμου στο Ιράν και των διεθνών αναταράξεων. Ειδικότερα, το 46,7% απαντά ότι ανησυχεί «πολύ» και το 36,7% «αρκετά», ενώ μόλις το 9,6% δηλώνει ότι ανησυχεί «λίγο» και το 6,7% «καθόλου».

Η ανησυχία αυτή εμφανίζεται οριζόντια, ανεξάρτητα από κομματική προέλευση και ηλικία, στοιχείο που δείχνει ότι οι διεθνείς εξελίξεις έχουν περάσει πλέον στο εσωτερικό ακροατήριο ως παράγοντας αβεβαιότητας.

Τα κυρίαρχα συναισθήματα που προκαλούν οι διεθνείς αναταράξεις είναι η αβεβαιότητα, με 36,9%, ο φόβος, με 30,3%, και το άγχος, με 24,5%. Ακολουθούν ο θυμός με 14,4%, η αδιαφορία με 4,6% και το ενδιαφέρον με 3,2%.

Ως βασικές αιτίες των εντάσεων, οι πολίτες αναδεικνύουν κυρίως τα γεωπολιτικά συμφέροντα, με 38,6%, και τους ενεργειακούς πόρους, με 31,1%. Πολύ χαμηλότερα καταγράφονται οι παρεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων, με 9,8%, η επιδίωξη του Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο, με 3,3%, οι θρησκευτικές διαφορές, με 2,8%, η αναθεωρητική πολιτική της Ρωσίας, με 1,5%, και η δράση τρομοκρατικών οργανώσεων όπως η Χεζμπολάχ, επίσης με 1,5%.

Φόβοι για άμεσες επιπτώσεις στην Ελλάδα

Το 68,4% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η σύγκρουση μπορεί να επηρεάσει άμεσα την Ελλάδα, ενώ το 27,4% δεν συμμερίζεται αυτή την εκτίμηση.

Τα υψηλότερα ποσοστά ανησυχίας καταγράφονται στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, με 81%, του ΚΚΕ, με 78,6%, της Πλεύσης Ελευθερίας, με 72,2%, και του ΠΑΣΟΚ, με 68,9%. Κάτω από τον μέσο όρο βρίσκονται οι ψηφοφόροι της ΝΔ, με 60,9%, και της Ελληνικής Λύσης, με 66%.

Ως προς τις ηλικίες, η μεγαλύτερη ανησυχία ότι η Ελλάδα μπορεί να επηρεαστεί άμεσα εντοπίζεται στους 17-29 ετών, με 75,7%, και στους 56-64 ετών, με 74,7%.

Οι τομείς στους οποίους οι πολίτες θεωρούν πιθανότερο να υπάρξουν επιπτώσεις είναι η οικονομία, με 80,4%, και η ενέργεια, με 50,7%. Ακολουθούν οι μεταναστευτικές ροές με 22,6% και η ασφάλεια με 15,6%.

Αίσθημα ασφάλειας και αξιολόγηση της κυβέρνησης

Παρά την έντονη ανησυχία, το 44,5% δηλώνει ότι αισθάνεται ασφαλές για τη θέση της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον. Από αυτούς, το 13,9% απαντά «πολύ» και το 30,6% «αρκετά». Αντίθετα, το 33,3% δηλώνει ότι αισθάνεται «λίγο» ασφαλές και το 21,2% «καθόλου».

Τα μεγαλύτερα ποσοστά αίσθησης ασφάλειας καταγράφονται στους ψηφοφόρους της ΝΔ, με 66,6%, και του ΠΑΣΟΚ, με 49,5%. Αντιθέτως, στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ, της Ελληνικής Λύσης και της Πλεύσης Ελευθερίας τα αντίστοιχα ποσοστά κινούνται χαμηλότερα, μεταξύ 23% και 25,8%.

Η εξωτερική και αμυντική πολιτική της κυβέρνησης αξιολογείται θετικά από το 46,5% των ερωτηθέντων. Το 20,8% την αξιολογεί «λίγο» θετικά και το 29,7% «καθόλου» θετικά.

Η επίδοση αυτή είναι υψηλότερη από τις δημοσκοπικές επιδόσεις της ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου, στοιχείο που δείχνει ότι η εξωτερική και αμυντική πολιτική λειτουργεί ως ένα από τα ισχυρά χαρτιά της κυβέρνησης.

Τα υψηλότερα ποσοστά θετικής αξιολόγησης καταγράφονται στους ψηφοφόρους της ΝΔ, με 76,8%, και του ΠΑΣΟΚ, με 51,4%. Αντίθετα, χαμηλότερες επιδόσεις εμφανίζονται στον ΣΥΡΙΖΑ με 17,5%, στο ΚΚΕ με 10,7%, στην Ελληνική Λύση με 27,5% και στην Πλεύση Ελευθερίας με 21,1%.

Θετική αποτίμηση των συμμαχιών

Σημαντική απήχηση καταγράφουν και οι διεθνείς συμμαχίες της Ελλάδας. Η ελληνογαλλική συμμαχία αντιμετωπίζεται θετικά από το 65,5%, ενώ αρνητικά από το 30,8%.

Η συμμαχία Ελλάδας – Ισραήλ – Κύπρου αξιολογείται θετικά από το 55,7%, έναντι 38,1% που έχει αντίθετη άποψη. Θετικά αντιμετωπίζει τη συμμαχία Ελλάδας – ΗΠΑ το 53,5%, ενώ το 41% έχει αρνητική άποψη.

Σημαντική απήχηση έχουν και οι ενεργειακές συμφωνίες, με το 44,9% να τις αντιμετωπίζει θετικά και το 46,4% αρνητικά.

Συνολικά, το 50% θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι πιο ασφαλής με τις σημερινές συμμαχίες που έχει διαμορφώσει, όπως με τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και το Ισραήλ. Ωστόσο, το 27,8% εκτιμά ότι η χώρα θα ήταν πιο ασφαλής αν είχε προνομιακές σχέσεις με τη Ρωσία ή την Κίνα, ενώ το 22,2% δεν απαντά.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά υπέρ των σημερινών συμμαχιών καταγράφονται στους ψηφοφόρους της ΝΔ, με 69,2%, και του ΠΑΣΟΚ, με 68,3%. Αντίθετα, η άποψη ότι η Ελλάδα θα ήταν ασφαλέστερη με προνομιακές σχέσεις με τη Ρωσία ή την Κίνα είναι πλειοψηφική στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, της Ελληνικής Λύσης και της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η Τουρκία, το Ισραήλ και οι φόβοι για επεισόδιο

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα που αφορούν την Τουρκία. Το 38,8% θεωρεί ότι οι συνεχείς δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, σύμφωνα με τις οποίες η συμμαχία Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ αποτελεί κίνδυνο για την Τουρκία, αναδεικνύουν την πιθανότητα να υπάρξει το επόμενο διάστημα κάποιο επεισόδιο με την Άγκυρα.

Παράλληλα, το 75,4% εκτιμά ότι η Τουρκία φοβάται τη στρατιωτική ισχύ του Ισραήλ.

Πώς βλέπουν οι πολίτες τις μεγάλες δυνάμεις

Ως προς τον διεθνή ρόλο κρατών και οργανισμών, η Κίνα και η Ρωσία αξιολογούνται θετικότερα από την ΕΕ, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η Κίνα συγκεντρώνει συνολικά 43,4% θετικών και μάλλον θετικών απόψεων. Ακολουθεί η Ρωσία με 33,6%, η Ευρωπαϊκή Ένωση με 31,8%, το Ισραήλ με 24,8%, οι ΗΠΑ με 24,5% και το Ιράν με 20,2%.

Για την ΕΕ, τα υψηλότερα ποσοστά θετικής άποψης καταγράφονται στους ψηφοφόρους της ΝΔ, με 48,4%, και του ΠΑΣΟΚ, με 41,7%. Για τις ΗΠΑ, τα υψηλότερα ποσοστά βρίσκονται στη ΝΔ με 37,1%, στο ΠΑΣΟΚ με 28,5% και στην Ελληνική Λύση με 26,4%.

Η Ρωσία αξιολογείται θετικότερα από τους ψηφοφόρους της Ελληνικής Λύσης, με 51%, του ΣΥΡΙΖΑ, με 43%, της Πλεύσης Ελευθερίας και του ΚΚΕ, με 35,2% και 35,1% αντίστοιχα. Η Κίνα καταγράφει υψηλότερη θετική αξιολόγηση στον ΣΥΡΙΖΑ, με 55,8%, στην Πλεύση Ελευθερίας, με 53%, και στο ΚΚΕ, με 52,6%.

Ο Μακρόν πρώτος σε δημοφιλία μεταξύ ξένων ηγετών

Μεταξύ των ξένων ηγετών, τη μεγαλύτερη δημοφιλία εμφανίζει ο Εμανουέλ Μακρόν, με 54,3% θετικές και μάλλον θετικές απόψεις. Ακολουθούν ο Βλαντίμιρ Πούτιν με 34%, ο Ντόναλντ Τραμπ με 19,7% και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου με 19,3%.

Ο Γάλλος πρόεδρος καταγράφει τις υψηλότερες επιδόσεις του στους ψηφοφόρους της ΝΔ, με 76,5%, και του ΠΑΣΟΚ, με 69%. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίζει υψηλότερα ποσοστά στην Ελληνική Λύση, με 56,6%, και στον ΣΥΡΙΖΑ, με 42,1%. Ο Ντόναλντ Τραμπ καταγράφει 37,8% στην Ελληνική Λύση και 29,3% στη ΝΔ, ενώ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκεντρώνει 34,7% στη ΝΔ και 21,1% στην Ελληνική Λύση.

Η έρευνα της Opinion Poll για το Liberal.gr πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως και τις 8 Μαΐου, σε πανελλαδικό δείγμα 1.000 νοικοκυριών.

Πηγή: newsit.gr