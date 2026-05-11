Η άγρια κόντρα για τους 151 της Εξεταστικής και το κόμμα της Καρυστιανού

Παραπλεύρως της κεντρικής πολιτικής επικαιρότητας, αλλά όχι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, βλέπω να συντηρείται το θέμα των υποκλοπών.

Το ΠΑΣΟΚ, βέβαια, έχει κάθε λόγο να θέλει το ζήτημα να παραμένει στην επικαιρότητα, εξ ου και η κόντρα που σήκωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον Νικήτα Κακλαμάνη κατά την τοποθέτησή του στο 2ο Οικονομικό Συνέδριο της Ημερησίας.

Στο επίκεντρο της κόντρας βρίσκεται το εάν θα πρέπει η Εξεταστική που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ να εγκριθεί από 120, όπως συνηθίζεται, ή από 151 βουλευτές, στην περίπτωση που επικαλεστεί η κυβερνητική πλευρά ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Την προηγούμενη φορά, το 2022, για την Εξεταστική είχαν απαιτηθεί 120 θετικές ψήφοι και η Νέα Δημοκρατία απέρριπτε ότι πρόκειται για ζήτημα που αφορά την ΕΥΠ, αντιτείνοντας πως είναι υπόθεση μεταξύ ιδιωτών…

