Γιατί «παίζουν» εκλογές το φθινόπωρο: Ποια σενάρια είναι στο τραπέζι - Τι θα κρίνει τις αποφάσεις στο Μαξίμου

Φούντωσαν τα σενάρια για τον χρόνο των εκλογών, καθώς έχει επανέλθει στο προσκήνιο η συζήτηση για «επιτάχυνση» του χρόνου προσφυγής στην κάλπη.

Φούντωσαν τα σενάρια για τον χρόνο των εκλογών, καθώς έχει επανέλθει στο προσκήνιο η συζήτηση για «επιτάχυνση» του χρόνου προσφυγής στην κάλπη. Ο… πειρασμός του φθινοπώρου είναι μεγάλος και - αν και επισήμως η κυβέρνηση μιλά για κάλπες το 2027 - στο τραπέζι είναι ένας εκλογικός αιφνιδιασμός είτε στα τέλη Σεπτεμβρίου είτε μέσα στον Οκτώβριο.

Οι τελικές αποφάσεις δεν αναμένεται να ληφθούν άμεσα, καθώς στην κυβέρνηση ζυγίζουν όλα τα δεδομένα. Πάντως φαίνεται πως το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί οι σχετικές συζητήσεις στο Μαξίμου.

Το πιθανότερο είναι το τοπίο να ξεκαθαρίσει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, καθώς ο πρωθυπουργός στην παραδοσιακή συνέντευξη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα δεχθεί σχετική ερώτηση. Εκεί θα πρέπει είτε να κλείσει τα σενάρια για φθινοπωρινές κάλπες (οπότε δεν μπορεί μετά από λίγες εβδομάδες να ανακοινωθούν εκλογές) είτε να τις προαναγγείλει (λέγοντας πως πάμε σε εκλογές ή δείχνοντας εμμέσως προς αυτή την κατεύθυνση).

Ουσιαστικά τέσσερις είναι οι βασικοί λόγοι, για τους οποίους έχουν φουντώσει τα σενάρια για κάλπες το φθινόπωρο:

1.Η κυβέρνηση θα ανακοινώσει ένα πακέτο μέτρων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και επομένως θα μπορούσε να πάει σε εκλογές με ένα θετικό αφήγημα. Βέβαια όσοι δεν είναι υποστηρικτές των εκλογών το φθινόπωρο, σημειώνουν πως σε μια τέτοια περίπτωση τα μέτρα δεν θα έχουν υλοποιηθεί πριν τις κάλπες (άρα οι πολίτες δεν θα έχουν δει στην πράξη τις όποιες αυξήσεις και τις φορολογικές ελαφρύνσεις).

2.Σε περίπτωση που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα, οι πληθωριστικές πιέσεις θα ενταθούν και ελλοχεύει ο κίνδυνος να ακολουθήσει ένας δύσκολος χειμώνας. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τον «γαλάζιο» σχεδιασμό και να αυξηθούν όσοι υποστηρίζουν μια επιτάχυνση των εκλογών.

3.Στο στρατόπεδο της Ν.Δ. έχουν βρεθεί το τελευταίο διάστημα αντιμέτωποι με δύσκολα θέματα και η πίεση της αντιπολίτευσης εντείνεται (για τις υποκλοπές, τις παρακολουθήσεις κ.α.). Μάλιστα τα σενάρια για νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν αναζωπυρωθεί και μένει να φανεί ποιες θα είναι οι εξελίξεις το επόμενο διάστημα. Μέσα σε αυτό το τοπίο δεν είναι λίγοι οι «γαλάζιοι» που λένε πως αν υπάρξει ανοιχτός ορίζοντας το φθινόπωρο η κυβέρνηση θα μπορούσε να πάει σε κάλπες και να μην αφήσει χώρο στην αντιπολίτευση να εντείνει την πίεση.

4.Η επίσπευση των εκλογών δεν θα αφήσει αρκετό χρόνο στα κυοφορούμενα κόμματα να οργανωθούν. Πάντως τα σενάρια για πρόωρες κάλπες φαίνεται πως επιταχύνουν τις εξελίξεις και φέρνουν πιο κοντά τις ανακοινώσεις για τα νέα κόμματα.

Πώς... αναζωπυρώθηκε η συζήτηση

Να ανεβάσουν ταχύτητα οι κομματικές μηχανές θέλουν στη Νέα Δημοκρατία στο δρόμο προς τις επόμενες κάλπες. Ενδεικτικό του κλίματος είναι πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο «γαλάζιο» προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη σημείωσε «μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Πρέπει από αύριο να βγούμε ξανά έξω. Να απευθυνθούμε σε αυτό το μεγάλο ρεύμα ανάτασης του 2019, δημιουργίας του 2023…. Υπάρχουν παλιοί φίλοι που έχουν απομακρυνθεί. Να συζητήσουμε με τους σκεπτικιστές. Να προσεγγίσουμε και αυτούς που δηλώνουν δυσαρεστημένοι».

Να σημειωθεί εδώ πως μία αναφορά που έκανε ο πρωθυπουργός μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται πως αποτέλεσε αφορμή για να επανέλθει η συζήτηση για πρόωρες κάλπες. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση «γαλάζιου» βουλευτή για το πότε θα γίνουν εκλογές, είπε αστειευόμενος πως το μόνο σίγουρο είναι πως θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ. Βέβαια την επόμενη μέρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έσπευσε να σημειώσει ότι εκλογές θα γίνουν το 2027, καθώς η κυβέρνηση σε καμία περίπτωση δεν θέλει να φουντώσει περαιτέρω η εκλογολογία.

Πάντως το γεγονός πως έχει ανοίξει η συζήτηση για το χρόνο των επόμενων εκλογών, συμβάλλει στο να πέσουν οι τόνοι στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Επομένως η συζήτηση για πρόωρες κάλπες, βοηθά στο να αποφευχθούν περαιτέρω «αναταράξεις» λίγο πριν το συνέδριο που ξεκινά την Παρασκευή.

Στο μεταξύ μέσα στο Σαββατοκύριακο η σεναριολογία συνεχίστηκε , ενώ δεν πέρασε απαρατήρητη μια αναφορά του υπουργού Υγείας Αδ. Γεωργιάδη πως από τη ΔΕΘ και μετά δεν θεωρούνται πρόωρες οι εκλογές.

Τι λένε όσοι υποστηρίζουν κάλπες το 2027

Στο «γαλάζιο» στρατόπεδο όσοι τάσσονται υπέρ των εκλογών το 2027 εκτιμούν πως η κυβέρνηση δεν έχει λόγο να επιταχύνει τις εξελίξεις αλλά είναι καλύτερα πρώτα να ξεδιπλωθούν μια σειρά κινήσεων. Υπενθυμίζεται πως η επιστροφή ενοικίου και η ενίσχυση στους χαμηλοσυνταξιούχους θα τρέξουν το Νοέμβριο, θα ακολουθήσει τον Ιανουάριο η αύξηση των συντάξεων και η οριστική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και τον επόμενο Μάρτιο θα ανακοινωθούν οι αυξήσεις στους μισθούς.

Πάντως, δεν αποκλείεται κάποια από αυτά τα μέτρα να έρθουν πιο μπροστά, αν αποφασιστεί η επίσπευση των εκλογών. Για παράδειγμα, οι ανακοινώσεις για το κατώτατο μισθό -που το 2027 θα πρέπει να φτάσει το 950 ευρώ με βάση την προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης- θα μπορούσαν να γίνουν από το βήμα της ΔΕΘ

Το ψυχολογικό όριο του 30%

Οι τελικές πάντως αποφάσεις θα ληφθούν σε συνάρτηση και με τα δημοσκοπικά ευρήματα. Σε περίπτωση που οι μετρήσεις του καλοκαιριού δείχνουν την κυβέρνηση στην εκτίμηση ψήφου να είναι πάνω από το ψυχολογικό όριο του 30% θα αυξηθούν οι υποστηρικτές των πρόωρων εκλογών. Παράλληλα μένει να φανεί και τι θα δείξουν οι δημοσκοπήσεις για τα νέα κόμματα (όταν αυτά ανακοινωθούν και επισήμως) αλλά και το κατά πόσο θα διατηρηθεί στα σημερινά υψηλά επίπεδα το ποσοστό των αναποφάσιστων.

Πηγή: ethnos.gr