Κυριάκος Μητσοτάκης: Η ανάρτηση με μουσική υπόκρουση το «Enter Sandman» των Metallica – «Σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030»

Με μουσική από το γνωστό τραγούδι “Enter Sandman” των Metallica και με έντονο συμβολισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε νέο βίντεο στα social media, θέλοντας να περάσει μήνυμα για το μέλλον της χώρας και την πορεία της κυβέρνησης τα επόμενα χρόνια.

Στο βίντεο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται με μουσική υπόκρουση από τους Metallica που το βράδυ του Σαββάτου 09.05.2026 προκαλούν «σεισμό» στο ΟΑΚΑ στην ιστορική συναυλία τους, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη, ενώ μέσα από τις εικόνες και τα πλάνα επιχειρεί να δώσει ένα αισιόδοξο μήνυμα για την Ελλάδα του αύριο.

Ο πρωθυπουργός δημοσίευσε το βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, συνδυάζοντας στιγμές από την επίσκεψή του σε πολιτιστικό χώρο και επαφές με πολίτες.

Στο μήνυμά του αναφέρει πως η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει την Ελλάδα του 2030, με στόχο – όπως λέει – μια πιο ισχυρή χώρα που θα βρίσκεται ακόμη πιο κοντά στην Ευρώπη.

Τόνισε ακόμη ότι η πρόοδος επιτυγχάνεται «όταν υπάρχει θέληση, σχέδιο και αποφασιστικότητα», κάνοντας αναφορά και στα εγκαίνια του νέου «Μουσείου Θεσσαλονικέων Μητρόπολις», στη Θεσσαλονίκη για το οποίο ευχήθηκε «καλορίζικο», επισημαίνοντας τη σημασία των πολιτιστικών υποδομών.

Δεν έλειψαν και οι σπόντες για την αντιπολίτευση καθώς άσκησε έμμεση κριτική, αναφέροντας πως «άλλοι επενδύουν στην πολιτική των υποσχέσεων, ενώ εμείς υπηρετούμε την πολιτική των αποτελεσμάτων».

Στην ανάρτησή του αναφέρει στη λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο: «Η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030. Με μια πατρίδα ισχυρή, που έρχεται ολοένα και πιο κοντά στην Ευρώπη».

Η επιλογή του τραγουδιού των Metallica προκάλεσε συζητήσεις στα social media, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν τη σύνδεση της rock μουσικής με το πολιτικό μήνυμα του πρωθυπουργού.

