Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 16,8 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Περιορισμένη δυναμική για Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά

Την ίδια ώρα, το υψηλό ποσοστό του «κανένας» και η συγκρατημένη διάθεση απέναντι σε νέα πολιτικά εγχειρήματα αποτυπώνουν μια περίοδο πολιτικής κόπωσης, χωρίς σαφή εναλλακτική πρόταση εξουσίας, ενώ κυριαρχεί το αίτημα για πολιτική σταθερότητα.
Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ καταγράφεται στο 31,2%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί στο 14,4%. Έπονται η Ελληνική Λύση με 9,4%, το ΚΚΕ με 7,8% και η Πλεύση Ελευθερίας με 8,2%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ περιορίζεται στο 4,3%. Σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Opinion Poll, χαμηλότερα κινούνται η Νίκη (1,7%), το ΜέΡΑ25 (2,8%), η Νέα Αριστερά (1,0%), οι Σπαρτιάτες (1,1%) και οι Δημοκράτες (1,1%), με το «άλλο» να συγκεντρώνει 12,6%.
Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ καταγράφει 25,5% έναντι 11,7% του ΠΑΣΟΚ, με την Ελληνική Λύση στο 7,7%, το ΚΚΕ στο 6,3% και την Πλεύση στο 6,7%. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 3,5%, ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 18,4%, ποσοστό που διατηρεί υψηλό βαθμό ρευστότητας.
Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 28,9%, ωστόσο το «κανένας» ακολουθεί με 23,4%, στοιχείο ενδεικτικό της αποστασιοποίησης σημαντικού τμήματος της κοινής γνώμης. Ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 9,9%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 5,8% και η Μαρία Καρυστιανού 5,1%.
Η πλειονότητα των πολιτών (39,3%) προκρίνει τη διεξαγωγή εκλογών την άνοιξη του 2027, έναντι 28,4% που ζητούν άμεση προσφυγή στις κάλπες και 24,6% που τοποθετούν τον χρονικό ορίζοντα στο φθινόπωρο. Το εύρημα συνδέεται με την κυριαρχία της «σταθερότητας» ως βασικού κριτηρίου ψήφου (50,7%), έναντι της «διαμαρτυρίας» (34,9%).
Περιορισμένη δυναμική για τα κόμματα Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα για πιθανά νέα πολιτικά σχήματα. Για ενδεχόμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το 65,9% απαντά «καθόλου», ενώ μόλις το 19,1% δηλώνει «πολύ ή αρκετά» πιθανό να το ψηφίσει.
Αντίστοιχα, για κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το 57,8% απαντά «καθόλου» και το 21,1% «πολύ ή αρκετά».
Ακόμη χαμηλότερη είναι η αποδοχή ενός πιθανού κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά, με το 76,4% να το απορρίπτει και μόλις το 9,1% να δηλώνει θετική προδιάθεση. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι, παρά την υπαρκτή κοινωνική δυσαρέσκεια, δεν μεταφράζεται ακόμη σε ισχυρή δυναμική νέων πολιτικών φορέων.
Ακρίβεια και δυσπιστία απέναντι στα μέτρα
Η ακρίβεια παραμένει το κυρίαρχο πρόβλημα, με το 52,2% να τη θέτει στην πρώτη θέση, έναντι 30,7% για την οικονομία και την ανάπτυξη. Παράλληλα, το 92,3% δηλώνει ότι ανησυχεί «πολύ ή αρκετά» για νέο κύμα ανατιμήσεων, εν μέσω διεθνών εξελίξεων.
Η αξιολόγηση των κυβερνητικών μέτρων είναι κυρίως αρνητική: το 35,8% θεωρεί ότι «δεν έχουν καμία ουσιαστική αξία» και το 27,0% ότι «είναι πίσω από τις ανάγκες», ενώ το 26,7% τα κρίνει θετικά αλλά ανεπαρκή. Μόλις το 9,1% τα θεωρεί επαρκή.
Διχασμός για εξωτερική πολιτική και ΟΠΕΚΕΠΕ
Σχεδόν ισοβαρής είναι η αποτίμηση της εξωτερικής πολιτικής, με 44,7% θετικές και 52,9% αρνητικές γνώμες, ενώ το 78,2% θεωρεί ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις ενισχύουν την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας.
Στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κοινή γνώμη εμφανίζεται διχασμένη: το 42,8% εκτιμά ότι πρόκειται για διαχρονικό φαινόμενο ρουσφετιού, ενώ το 42,2% θεωρεί ότι έχει ενταθεί επί της παρούσας κυβέρνησης.
Παράλληλα, το 50,5% αξιολογεί αρνητικά τα κυβερνητικά «αντανακλαστικά» (παραιτήσεις, άρσεις ασυλίας), έναντι 43,0% που τα κρίνει θετικά.
Πηγή: newsit.gr