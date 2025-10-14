Ανδρέας Καλογερόπουλος: Τα εγκαίνια του κινήματος «Ελλήνων Νέα Αρχή» και ο «Καποδίστριας»

Το Κίνημα «Ελλήνων Νέα Αρχή» συνεχίζει δυναμικά την παρουσία του σε όλη την Ελλάδα, εγκαινιάζοντας νέα γραφεία και ενισχύοντας τη φυσική του παρουσία κοντά στους πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό, την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, στις 17:00, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια των νέων γραφείων του Κινήματος στην Αθήνα, στην οδό Ηπείρου 1 & Μεσογείων 358 (2ος όροφος). Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η εκδήλωση είναι ανοιχτή για τα μέλη και τους φίλους του Κινήματος, καθώς και για κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται να γνωρίσει από κοντά τη δράση και τις θέσεις της ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ.

Λίγες ώρες νωρίτερα, την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025, πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία τα εγκαίνια των νέων γραφείων στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Μοναστηρίου 137 (5ος όροφος).

Ο Ανδρέας Καλογερόπουλος, σε πρόσφατη συνέντευξή του αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες και το έργο που επιχειρεί να αναδείξει η ΝΕΑ ΑΡΧΗ, σημειώνοντας ότι η δράση του Κινήματος βασίζεται σε συγκεκριμένα έργα και όχι μόνο σε δηλώσεις.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στη συμβολή του στη στήριξη της νέας ταινίας του Ιωάννη Σμαραγδή για τον Ιωάννη Καποδίστρια, ως ένδειξη εμπράκτου σεβασμού προς τον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας. «Προφανώς κι έχετε ακούσει για την επικείμενη ταινία του Ιωάννη Σμαραγδή για τον Ι. Καποδίστρια και τις ποικίλες δυσκολίες που εκείνος αντιμετώπισε για την περατώσει.

Το μεγαλύτερό του όμως πρόβλημα ήταν η χρηματοδότηση. Ο Συνταγματάρχης λοιπόν ήταν ένας εκ των συντελεστών/χορηγών που βοήθησαν να ολοκληρωθεί η ταινία και ειδικά η τελευταία σκηνή της εκτέλεσης του Ι. Καποδίστρια. Κατέβαλα ένα ποσό αρκετών χιλιάδων Ευρώ σ’ αυτή την κατεύθυνση και είμαι πολύ περήφανος που το έκανα για να βγει η Αλήθεια για τον Μεγάλο Έλληνα Κυβερνήτη, του οποίου είμαστε λάτρεις και προσπαθούμε να υλοποιήσουμε το Όραμά του, για Ελλάδα "ΦΩΣ"» είπε στη συνέντευξη του ο Πρόεδρος του Κινήματος Ελλήνων Νέα Αρχή.

Ο Ανδρέας Καλογερόπουλος μιλά στις Ειδήσεις “Άνω Κάτω” του DION TV για τις πληρωμές που έγιναν ώστε να ολοκληρωθεί η ταινία “Καποδίστριας”.