Χαίρεται όλη η Ελλάδα με αυτή την ομαδάρα!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για τον δεύτερο συνεχόμενο τίτλο της ομαδάρας του βόλεϊ του Παναθηναϊκού, που έκανε το ντάμπλ με νίκη επί του ΠΑΟΚ, και τον ερασιτέχνη Παναθηναϊκό που κάνει πράξη τον στίχο του ύμνου «πρωταθλητή σε όλα τα σπορ παντοτινέ».

Σύλλογος μεγάλος δεν υπάρχει άλλος. Χαίρεται η Ελλάδα που έχει τέτοια ομάδα. Πρωταθλητή σε όλα τα σπορ παντοτινέ. Η ομαδάρα βόλλει του Παναθηναϊκού το σήκωσε μέσα στην Θεσσαλονίκη επί του ΠΑΟΚ και έκανε πράξη τους στίχους του ύμνου του μεγαλύτερου πολυαθλητικού συλλόγου της Ελλάδας.

Το φετινό είναι το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα, το 28ο συνολικά και η χρονιά έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο για την ομάδα βόλλει του Παναθηναϊκού. Μετά την ανατροπή πριν λίγες ημέρες στην Αθήνα και τη νίκη με 3-2 η ομαδάρα του Ανδρεόπουλου πήγε σήμερα να τελειώσει την δουλειά στην Θεσσαλονίκη. Και την τελείωσε, αφού χρειάστηκε στο τρίτο σετ να κάνει μία ακόμα ανατροπή από 21-17 σε 24-26. Απέναντί του ήταν ο ΠΑΟΚ, μία πολύ καλή ομάδα, αλλά αυτός ο Παναθηναϊκός χτίζει αυτοκρατορία και αρχίζει να απομακρύνεται από τους αντιπάλους του.

Με τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο να είναι ο μαέστρος των επιτυχιών, ένας άρρωστος Παναθηναϊκός, που είναι παράλληλα και τεράστιος προπονητής και έχει φτιάξει μία ομαδάρα με τον Σωτήρη Πανταλέων. Και φυσικά την διοίκηση του ερασιτέχνη και τον πρόεδρο Δημήτρη Βρανόπουλο να κάνουν ότι πρέπει, για να συνεχίσει αυτή η ομάδα να σηκώνει κούπες.

MVP του πρωταθλήματος ήταν ο Γιάντσουκ, μία ανακάλυψη του Σωτήρη Πανταλέων, που δεν είχε βγει από την Ουκρανία και ήρθε στον Παναθηναϊκό και με την απόδοσή του οδήγησε την ομάδα σε έναν ακόμα τίτλο. Το άλλο πολυβόλο ο Νίλσεν ήρθε στον Παναθηναϊκό από μία ομάδα της Α2 Ιταλίας και έχει εξελιχθεί σε μεγάλο πρωταγωνιστή.

Η ομάδα βόλλει του Παναθηναϊκού πέρασε πολύ δύσκολα χρόνια, αλλά τώρα αυτά τα έχει αφήσει πίσω. Και η παρουσία του Ανδρεόπουλου σε αυτή την ομάδα, από τα δύσκολα χρόνια μέχρι σήμερα που είναι στην κορυφή μοιάζει με ταινία!

Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός πλέον γιγαντώνεται πήρε το πρωτάθλημα και στο βόλλει γυναικών και πρωταγωνιστεί πλέον στα περισσότερα τμήματα δείχνοντας στην πράξη, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος στην Ελλάδα.

Μόνο περηφάνια, για την ομάδα βόλλει, που έδωσε άλλη μία μεγάλη χαρά στον κόσμο της ομάδας, που είναι εκεί δίπλα και γεμίζει το γήπεδο. Τα καλύτερα έρχονται και μόλις η ομάδα μπει στον Βοτανικό και το βόλλει του Παναθηναϊκού και τα άλλα τμήματα του ερασιτέχνη θα εκτοξευθούν με την τεράστια αύξηση εσόδων και οι κούπες θα έρχονται η μία μετά την άλλη. Μόνο Παναθηναϊκός ρεεεε.