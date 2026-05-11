«Φαβορί για τον πρώτο σκόρερ του βελγικού πρωταθλήματος η Αρμάνι»

Η Αρμάνι Μιλάνο αποτελεί το φαβορί για την απόκτηση του Ντάντε Μάντοξ, ο οποίος είναι ο κορυφαίος σκόρερ στο βέλγικο πρωτάθλημα.

Η Αρμάνι Μιλάνο έχει στρέψει την προσοχή της στην επόμενη σεζόν και έχει ξεχωρίσει τον Ντάντε Μάντοξ.

Σύμφωνα με το «BasketNews», η ιταλική ομάδα είναι το φαβορί για την απόκτηση του Αμερικανού πόιντ γκαρντ. Υπογραμμίζεται πως στόχος είναι να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο και έπειτα να τον παραχωρήσει ως δανεικό για να πάρει πολλά λεπτά συμμετοχής και να εξελιχθεί ως παίκτης.

Ο Μάντοξ αγωνίζεται για πρώτη στην Ευρώπη με την Οκάπι Άαλσταρ στο Βέλγιο. Σε 34 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα έχει 24,9 πόντους, 5,8 ριμπάουντ, 2,6 ασίστ και 31,9 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Μάλιστα, είναι στην κορυφή της λίγκας σε πόντους αλλά και ποσοστό τριπόντου (47%).