Μην υποτιμάτε ποτέ τον Παναθηναϊκό! Ποτέ!

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για τη… μητέρα των μαχών, την Τετάρτη το βράδυ στη Βαλένθια και για όλους εκείνους που έχουν ξεγραμμένη την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Πριν την εκκίνηση των φετινών playoffs οι… ειδικοί του μπάσκετ, οι… αντικειμενικοί του αθλήματος είχαν ξεγραμμένο τον Παναθηναϊκό από τη συνέχεια. Τον είχαν τελειωμένο. Και δεν το έκρυβαν. Είδαμε εκτιμήσεις, προβλέψεις και αναλύσεις ειδικών να τον πετούν εκτός… τετράδας, να μιλούν απαξιωτικά για την ομάδα του Αταμάν και ταυτόχρονα να αποθεώνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ την ομάδα της Βαλένθια.

Μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια και τα breaks των πράσινων το παιχνίδι ήρθε… τούμπα. Οι ίδιοι άθρωποι χωρίς κανένα πρόβλημα, έκαναν μια απίθανη κωλοτούμπα αποθεώνοντας τον Παναθηναϊκό, ράβοντας του παράλληλα το 8ο αστέρι στη φανέλα του.

Και μετά τα ματς του Telekom Center Athens πάλι τα ίδια. Πάλι από την αρχή. Πάλι ξεγραμμένος ο Παναθηναϊκός.

Το ότι κάποιοι δε σέβονται τον εαυτό τους δεν αφορά κανέναν. Επιλογή τους. Τον Παναθηναϊκό όμως θα τον σέβονται. Άπαντες και πάντα. Δεν είναι θέμα επιλογής. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και στην σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία του αθλήματος. Και αν μία ομάδα μπορεί να γράψει ιστορία και πάλι γίνει η πρώτη με τρία breaks σε μια σειρά αυτή είναι ο Παναθηναϊκός.

Αρκεί ν παίξει όπως έπαιξε στα δύο πρώτα ματς στη Βαλένθια. Και αρκεί και η Euroleague μέσω των διαιτητικών οργάνων που θα στείλει στην Ισπανία να τον αφήσει να παίξει μπάσκετ. Γιατί τα όσα τραγικά είδαμε στα Game 3 και 4 το προηγούμενο διάστημα και ειδικά στο τελευταίο ήταν ντροπή για τη διοργάνωση και το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ανεξαρτήτως αν ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλά ή όχι. Ανεξαρτήτως αν ο Αταμάν ήταν σε καλό βράδυ σε σχέση με τον Μαρτίνεθ, ανεξαρτήτως αν ο Ναν δεν ήταν στη… βραδιά του, ανεξαρτήτως αν η άμυνα της ομάδας της καλή.

Θα πρέπει μάλλον να τσεκάρουμε την αντιμετώπιση απέναντι στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Την αντιμετώπιση των διαιτητών στον Ναν σε σχέση για παράδειγμα με του Μοντέρο. Την αντιμετώπιση του Αταμάν με τον Μαρτίνεθ. Του πάγκου της Βαλένθια, με εκείνη του πάγκου του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε με το βίντεο που έστειλε αλλά… αργοπορημένα. Όσα είδαμε την Παρασκευή το βράδυ τα βλέπουμε όλη τη χρονιά. Οι πράσινοι έπρεπε να έχουν αντιδράσει και να μην αφήσουν να φτάσει ο κόμπος στο χτένι.

Πλέον ο Παναθηναϊκός έχοντας χάσει δύο match ball έχει μία ακόμα ευκαιρία. Μια πολύ δύσκολη αποστολή, απέναντι σε μια πολύ εχθεική έδρα, κόντρα σε μια εξαιρετική ομάδα. Είπαμε, όμως… Αν μια ομάδα μπορεί να το κάνει αυτή είναι μόνο ο Παναθηναϊκός. Αρκεί η Euroleague να του δώσει την ευκαιρία να παίξει μπάσκετ και να μην έχει ήδη βγάλει εισιτήρια για το Telekom Center Athens στη Βαλένθια.

ΥΓ1: Τεράστιο μπράβο για την ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου. Για τον Παναθηναϊκό που για μία ακόμα φορά απέδειξε πως είναι ο βασιλιάς του ελληνικού βόλεϊ. Ένας ακόμα τίτλος για τον πολυαθλητικό Παναθηναϊκό.

ΥΓ2: Τεράστιο κάζο αυτό που έπαθε η ΑΕΚ χθες το βράδυ και δεν το άξιζε. Ούτε για την προσπάθεια, ούτε για την πορεία του Ντράγκαν Σάκοτα και των παικτών του.