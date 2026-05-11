Τεράστιος κατασκευαστής αυτοκινήτων πατάει γκάζι και για μοτοσικλέτες για πρώτη φορά!

Η Toyota δείχνει έτοιμη να ανοίξει ένα εντελώς νέο κεφάλαιο στην ιστορία της.

Για πρώτη φορά στα 88 χρόνια πορείας της, ο ιαπωνικός κολοσσός κατέθεσε πατέντα για μοτοσικλέτα με το δικό του όνομα, μια κίνηση που ήδη προκαλεί ενδιαφέρον στην παγκόσμια αγορά.

Δεν μιλάμε για μια συμβατική πρόταση. Η μοτοσικλέτα της Toyota εστιάζει στην πράσινη κινητικότητα και χρησιμοποιεί κυψέλες καυσίμου υδρογόνου. Αντί να ακολουθήσει τον δρόμο της καύσης υδρογόνου, όπως δοκιμάζουν άλλοι κατασκευαστές, η Toyota αξιοποιεί την τεχνολογία που εξέλιξε στο Mirai.

Μέσα από χημική αντίδραση παράγεται ηλεκτρική ενέργεια, με το τελικό «υπόλειμμα» να είναι καθαροί υδρατμοί, δηλαδή νερό.

Με τεχνική βάση που θυμίζει Suzuki Burgman 400

Το project δεν ξεκινά από λευκό χαρτί. Τα σχέδια της πατέντας δείχνουν στενή τεχνική συγγένεια με το Suzuki Burgman 400, στοιχείο που συνδέεται με τη συνεργασία των Ιαπώνων κατασκευαστών στο πλαίσιο της κοινοπραξίας HySE, Hydrogen Small mobility & Engine.

Εκεί, μεγάλα ιαπωνικά ονόματα ενώνουν δυνάμεις για την ανάπτυξη κοινών κινητήρων υδρογόνου για ελαφρά οχήματα.