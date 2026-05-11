Η BYD και η Mediawan εγκαινιάζουν το «Build Your Dream Award» για νέους δημιουργούς στο Φεστιβάλ Καννών

Η BYD, ο κορυφαίος παγκοσμίως κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας και λύσεων βιώσιμης κινητικότητας, ανακοινώνει τη νέα της συνεργασία με το ευρωπαϊκό στούντιο Mediawan για τη θέσπιση ενός νέου βραβείου, με στόχο την ανάδειξη και προώθηση νέων κινηματογραφικών ταλέντων.

Το «Build Your Dream Award» θα απονέμεται κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ των Καννών και κάθε χρόνο θα βραβεύει την καλύτερη πρωτοεμφανιζόμενη ταινία μεγάλου μήκους που προβλήθηκε στις γαλλικές κινηματογραφικές αίθουσες κατά τους τελευταίους 12 μήνες.

Το νέο βραβείο αναδεικνύει τις πρώτες ταινίες ανερχόμενων κινηματογραφιστών, με στόχο την προώθηση της επόμενης γενιάς πρωτοπόρων δημιουργών

Λίστα 15 ταινιών μικρού μήκους, συμπεριλαμβανομένων και ταινιών, από όλο τον κόσμο, που δεν παρουσιάστηκαν στο Φεστιβάλ των Καννών και οι οποίες κυκλοφόρησαν στη Γαλλία μεταξύ Μαΐου 2025 και Μαΐου 2026 — δηλαδή ανάμεσα σε δύο διοργανώσεις του Φεστιβάλ των Καννών — και δεν προβλήθηκαν στο ίδιο το Φεστιβάλ, με τον νικητή να επιλέγεται από διεθνή κριτική επιτροπή αποτελούμενη από πέντε κορυφαίες προσωπικότητες του κινηματογραφικού χώρου.

Το βραβείο και το χρηματικό έπαθλο ύψους 40.000 ευρώ θα απονεμηθούν στις 14 Μαΐου

Το νέο βραβείο αποτυπώνει το κοινό όραμα της BYD και της Mediawan για δημιουργική έκφραση χωρίς σύνορα, με υψηλές απαιτήσεις και διεθνή προσανατολισμό. Η shortlist περιλαμβάνει 15 διεθνείς ταινίες και καταρτίστηκε από τον Thierry Chèze, αρχισυντάκτη του περιοδικού Premiere, ενώ η τελική επιλογή θα γίνει από πενταμελή επιτροπή με εξέχουσες προσωπικότητες της παγκόσμιας βιομηχανίας του κινηματογράφου. Ο νικητής, που θα ανακοινωθεί στις 14 Μαΐου 2026 στο Terrasse by Albane στις Κάννες, θα λάβει ένα τρόπαιο σχεδιασμένο από τη Γαλλίδα designer Victoria Wilmotte, καθώς και χρηματικό έπαθλο ύψους 40.000 ευρώ.

Η Stella Li, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD, δήλωσε: «Το “Build Your Dreams” είναι το μότο της BYD και πιστεύουμε ότι τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα μόνον όταν δίνεται η ευκαιρία να εκφραστούν. Το “Build Your Dream Award” δημιουργήθηκε για να στηρίξει νέους δημιουργούς που πραγματοποιούν το κινηματογραφικό τους ντεμπούτο, αναδεικνύοντας τη δημιουργική φωνή και το ταλέντο τους. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τη συνεργασία μας με την Mediawan σε αυτόν τον ετήσιο θεσμό. Το Φεστιβάλ Καννών, ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά γεγονότα διεθνώς, αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για την παρουσίασή του. Ευελπιστούμε ότι τα επόμενα χρόνια το Build Your Dream Award θα λειτουργήσει ως εφαλτήριο για τη νέα γενιά κινηματογραφιστών.»

Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Build Your Dream Award είναι ο Chen Kaige, ο διακεκριμένος Κινέζος σκηνοθέτης που από τη δεκαετία του 1980 έχει καταξιωθεί διεθνώς ως μία από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου κινεζικού κινηματογράφου. Το

1993 απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα για την ταινία Farewell My Concubine (ελληνικός τίτλος: Αντίο Παλλακίδα μου). Ο Chen Kaige δήλωσε: «Υπάρχουν αμέτρητοι νέοι σε όλο τον κόσμο που ονειρεύονται να γίνουν σκηνοθέτες. Η διοργάνωση του Build Your Dream

Award στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καννών, ενός βραβείου αφιερωμένου στους ανερχόμενους κινηματογραφιστές, αποτελεί για εκείνους μια εξαιρετικά σημαντική και πολύτιμη ευκαιρία».

Στην κριτική επιτροπή του πρώτου Build Your Dream Award, μαζί με τον Chen Kaige και τον Thierry Chèze, συμμετέχουν:

Η Mélanie Laurent, ηθοποιός, σκηνοθέτις και σεναριογράφος, η οποία εμφανίστηκε στην ταινία Inglourious Basterds του Quentin Tarantino και έχει σκηνοθετήσει τις ταινίες The Adopted, Breathe και The Mad Women’s Ball.

Η Hafsia Herzi, που έγινε αρχικά γνωστή για τις ερμηνείες της στις ταινίες The Secret of the Grain και Mektoub, My Love, και οι δύο σκηνοθετημένες από τον Abdellatif Kechiche. Έκτοτε έχει εδραιώσει μια ισχυρή παρουσία στον δημιουργικό κινηματογράφο και το 2025 απέσπασε το Βραβείο César Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία Borgo.

Ο Yann Demange, Γαλλο-αλγερινός σκηνοθέτης γνωστός για τη χαρακτηριστική σκηνοθετική του ματιά και τη δυναμική αφηγηματική του προσέγγιση, έχει σκηνοθετήσει τις τηλεοπτικές σειρές Dead Set και Top Boy, που έτυχαν ιδιαίτερα θετικής υποδοχής, πριν πραγματοποιήσει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο στον κινηματογράφο με την ταινία ’71, για την οποία τιμήθηκε με το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας στα British Independent Film Awards.

Η shortlist για το πρώτο Build Your Dream Award έχει ως εξής: