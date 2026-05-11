Ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα: Οι δράστες φεύγουν με 200.000 ευρώ και τους πέφτουν τα λεφτά στον δρόμο

«Οργανωμένο σχέδιο και πλήρη γνώση του χώρου και των διαδικασιών ασφαλείας» βλέπουν από την ΕΛ.ΑΣ. για τη ληστεία με το καλάσνικοφ στην Κάτω Τιθορέα.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η λεία των δραστών ενδέχεται να φτάνει και τα 200.000 ευρώ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προσδιοριστεί με ακρίβεια το ποσό που αφαιρέθηκε.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, οι αστυνομικοί θεωρούν πως οι δράστες δεν επέλεξαν τυχαία τον στόχο τους, αλλά κινήθηκαν βάσει οργανωμένου σχεδίου και με πλήρη γνώση του χώρου και των διαδικασιών ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ληστεία στην τράπεζα σημειώθηκε στις 10:00, από τρία ή τέσσερα άτομα.

Οι δύο δράστες μπήκαν στο εσωτερικό με πιστόλι, πιθανόν UZI.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις από Δ.Α. Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας.

Το σύστημα χρονοκαθυστέρησης και το Peugeot των δραστών

Καθοριστικό στοιχείο για τις Αρχές αποτελεί το ότι το χρηματοκιβώτιο διέθετε σύστημα χρονοκαθυστέρησης και οι δράστες φέρονται να περίμεναν μέχρι να ανοίξει, κάτι που ενισχύει το σενάριο της καλά προετοιμασμένης επιχείρησης.

Η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. είναι μεγάλη, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων.

Παράλληλα, οι Αρχές έχουν ξεκινήσει τη λήψη καταθέσεων, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το όχημα διαφυγής που χρησιμοποίησαν οι δράστες (ένα Peugeot). Φαίνεται να διέφυγαν προς Παρνασσό μέσω Αμφίκλειας.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προσπαθώντας να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησαν πριν και μετά τη διάρρηξη, ώστε να φτάσουν στα ίχνη τους.

Η στιγμή που τους έπεσαν τα χρήματα και τα μάζεψαν

Πηγή: iefimerida.gr