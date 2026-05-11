Θριαμβευτική εμφάνιση στο Βαλκανικό εφήβων και νεανίδων του Μαυροβουνίου

Πήγε, νίκησε, σήκωσε ψηλά την ελληνική σημαία και τους... χόρεψε συρτάκι! Η εθνική μας ομάδα εφήβων και νεανίδων, εκτός των σημαντικών ατομικών διακρίσεων που είχε στο Βαλκανικό πρωτάθλημα του Μαυροβουνίου, κατάφερε να φτάσει ψηλά στο μικτό ομαδικό της διοργάνωσης, σημειώνοντας τρεις νίκες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής στον τελικό απέναντι στην Τουρκία, ο οποίος εξελίχθηκε σε... παράσταση για έναν ρόλο, όπως άλλωστε μαρτυρά και το τελικό 4-0.

Το ελληνικό τζούντο, στο πρώτο Βαλκανικό πρωτάθλημα για το 2026, εντυπωσίασε και εκτός των έξι μεταλλίων (2 χρυσά, 4 χάλκινα) στα ατομικά, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μικτό ομαδικό, σημειώνοντας συνολικά τρεις νίκες. Στον πρώτο γύρο νίκησε 4-3 την Ρουμανία (τις νίκες σημείωσαν Ρότσος, Παπαδοπούλου και δύο ο Κοττίδης), στα ημιτελικά επικράτησε 4-2 της Μολδαβίας (τις νίκες Παπαθεοδώρου, Ουρανίτσα Χρ., Παπαδοπούλου, Γιουμουκιάν), ενώ στον τελικό έφτασε σε μια εμφατική νίκη με 4-0 επί της Τουρκίας (Παπαθεοδώρου, Ρότσος, Ουρανίτσα Χρ., Γκόλιας).

Οι Έλληνες που βρέθηκαν στην κερκίδα δημιούργησαν μοναδική ατμόσφαιρα τη στιγμή της απονομής, ψάλλοντας με περηφάνια τον εθνικό ύμνο, την ώρα που η γαλανόλευκη ανέβαινε ψηλά. Οι νεαροί αθλητές και αθλήτριες της εθνικής πανηγύρισαν με την ψυχή τους την τεράστια επιτυχία, σε μία βραδιά που θα μείνει αξέχαστη για το ελληνικό τζούντο.

Το κλίμα έγινε ακόμη πιο γιορτινό μετά το τέλος των απονομών, όταν οι Έλληνες τζουντόκα έστησαν... συρτάκι στο τατάμι, παρασύροντας μαζί τους και αθλητές από άλλες χώρες. Άλλωστε, ο αθλητισμός δεν είναι μόνο μετάλλια και διακρίσεις, αλλά και στιγμές που ενώνουν λαους και ανθρώπους, με το Βαλκανικό πρωτάθλημα να προσφέρει μία από τις πιο όμορφες εικόνες της διοργάνωσης.

Στα ατομικά, η Μαρία Ελένη Παπαϊωάννου (-70κ.) και η Ηλιάνα Κοραή Σταυροπούλου (-52κ.) κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο, ενώ την τρίτη θέση πήραν οι Λιόβα Γιουμουκιάν (-90κ.), Ευθύμιος Γκόλιας (-81κ.), Δανάη Δήμου (-57κ.) και Αλεξάνδρα Παυλίδη (-44κ.).

Αρχηγός αποστολής ήταν ο προπονητής Αλέξης Ντανατσίδης.

Ασημένια η Ξανθοπούλου στo Gori Senior European Cup 2026 - Χάλκινη η Συρινίδου

Με 100% επιτυχία ολοκληρώθηκε για τα ελληνικά χρώματα το Gori Senior European Cup 2026. Οι δύο Ελληνίδες τζουντόκα που ταξίδεψαν στην πόλη της Γεωργίας επιστρέφουν με μετάλλια στις αποσκευές τους, κρατώντας την χώρα μας ψηλά σε ακόμα μία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η Σοφία Ξανθοπούλου στα -70kg και η Γαλήνη Συρινίδου στα -63kg έβγαλαν τον καλύτερό τους εαυτό και άνοιξαν λογαριασμό, καθώς και οι δύο ανέβηκαν για πρώτη φορά στο βάθρο των νικητών σε ευρωπαϊκό τουρνουά κατηγορίας Seniors.

Στα -70kg η Σοφία Ξανθοπούλου έφτασε σε δύο νίκες απέναντι σε «οικοδέσποινες» και έκλεισε θέση στον μεγάλο τελικό της κατηγορίας. Αρχικά, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια προκρίθηκε στα ημιτελικά με yuko κόντρα στην Κετεβάν Μπερίτζε από την Γεωργία, ενώ δύο waza-ari και κατ’ επέκταση ippon πανηγύρισε στον ημιτελικό με την Μαρί Μαχαρασβίλι. Στον τελικό με την Σλοβάκα Γεβγκένια Γκάιτς έχασε... άδοξα, καθώς ηττήθηκε με ποινές. Έτσι, ανέβηκε στο βάθρο για να κρεμάσει στο στήθος της το ασημένιο μετάλλιο.

Την ίδια ώρα, στα -63kg η Γαλήνη Συρινίδου δεν ξεκίνησε με το... δεξί. Το εμπόδιο της Ελβετής Κιάρα Φρίντεν αποδείχθηκε ανυπέρβλητο και έτσι η Ελληνίδα μπήκε σε διαδικασία δεύτερης ευκαιρίας. Στα ρεπεσάζ πέτυχε ippon κόντρα στην «οικοδέσποινα» Γεωργιανή Λίκα Ναχουτσρισβίλι και προκρίθηκε στον τελικό για το χάλκινο μετάλλιο. Εκεί, έκανε το... colpo grosso. Σε ένα κλειστό παιχνίδι με την Ιταλίδα Νικόλ ΝτΙσάντο όλα έδειχναν golden score, ωστόσο η Σιρινίδου εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση στο τελευταίο δευτερόλεπτο και με ένα yuko... buzzer beater πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη που της χάρισε το χάλκινο μετάλλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ