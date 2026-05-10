Παναθηναϊκός: Απέστειλε στην Ευρωλίγκα βίντεο για την διαιτησία και τα κριτήρια αντιμετώπισης του Ναν

Ο Παναθηναϊκός AKTOR απέστειλε βίντεο στην Euroleague σχετικά με την διαιτησία στο Game 4 με την Βαλένθια, ενώ δόθηκε έμφαση και στα διαιτητικά κριτήρια αντιμετώπισης του Κέντρικ Ναν.

Η σειρά του Παναθηναϊκού AKTOR με την Βαλένθια για τα play-offs βρίσκεται στο 2-2 και έτσι η πρόκριση στο Final-Four θα κριθεί στο Game 5 στην «Roig Arena» (13/5, 22:00).

Το «τριφύλλι» έχει έντονα παράπονα από την διαιτησία και για αυτό απέστειλε αναλυτικό βίντεο στην Euroleague με φάσεις από το Game 4 και τα όσα έγιναν στο «T-Center». Μάλιστα, οι «πράσινοι» δίνουν ιδιαίτερα έμφαση στα διαιτητικά κριτήρια αντιμετώπισης του Κέντρικ Ναν, τα οποία άλλαξαν μετά το Game 1.

Ο περσινός MVP της Euroleague βρίσκεται στο παρκέ κατά μέσο όρο για 29,7 λεπτά στα Game 2,3 και 4 μετρώντας 19 πόντους σε 10,7 προσπάθειες. Σε αυτό το διάστημα έχει κερδίσει μόνο 2 φάουλ (0,6 ανά ματς) και έχει εκτελέσει μόλις μία βολή (0,3 ανά ματς). Φυσικά, δεν γίνεται να μην αναφερθεί πως το τελευταίο φάουλ που κέρδισε ο Αμερικανός αστέρας ήταν στο 23’ του Game 2.

