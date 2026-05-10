Γιαννακόπουλος: «Ο Παναθηναϊκός έστειλε επίσημο βίντεο στην Euroleague και περιμένει απάντηση» (vid)

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε γνωστό πως ο Παναθηναϊκός έστειλε βίντεο με τα διαιτητικά λάθη στα ματς με την Βαλένθια στην Ευρωλίγκα και περιμένει απάντηση.

Η σειρά του Παναθηναϊκού AKTOR με την Βαλένθια βρίσκεται στο 2-2, με το «τριφύλλι» να έχει έντονα παράπονα από την διαιτησία. Στο Game 3 υπήρξαν 13 φάσεις που προκάλεσαν ερωτηματικά και στο Game 4 έγιναν… απίστευτα πράγματα για να κερδίσουν οι «Νυχτερίδες».

Μάλιστα, αξίζει να αναφερθεί πως σε 120 λεπτά ο Ναν δεν έχει κερδίσει ούτε ένα φάουλ, έχει εκτελέσει 5 βολές, έχει κάνει 14 φάουλ και έχει κερδίσει τρία φάουλ, ενώ ο Μοντέρο έχει κάνει 4 φάουλ και έχει εκτελέσει 19 βολές. Ακόμη, ο Μπαντιό, ο οποίος έχει αναλάβει το μαρκάρισμα του Ναν σε 116 λεπτά έχει συνολικά 6 φάουλ.

Με ανάρτησή του στο Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε γνωστό πως ο Παναθηναϊκός έστειλε βίντεο στην Euroleague με όλες τις φάσεις και πως περιμένει την απάντησή της. Φυσικά, δημοσίευσε και το βίντεο.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Οι κανονισμοί στο μπάσκετ αλλάζουν τόσο γρήγορα, που πολλές φορές δεν είμαστε ενημερωμένοι.

Αυτό πολλές φορές προκαλεί εκνευρισμό και απογοήτευση στις ομάδες και κυρίως στους φιλάθλους.

Αυτή είναι η περίπτωση μετά το τελευταίο παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Βαλένθια.

Οι φίλαθλοι και όλοι οι εμπλεκόμενοι περιμένουν να δουν πώς η Euroleague θα ερμηνεύσει αυτά τα σφυρίγματα.

Εμείς, ως επενδυτές στους συλλόγους μας αλλά και μέτοχοι της Euroleague, πρέπει να αισθανόμαστε την υποχρέωση απέναντι στη διοργάνωση και στους ανθρώπους της να εκπαιδεύουμε τους φιλάθλους μας, ώστε να διορθώνονται όταν κάνουν λάθος ή είναι άδικοι.

Ο Παναθηναϊκός έχει στείλει, όπως επιτρέπεται, επίσημο βίντεο προς τη Euroleague και περιμένει με ανυπομονησία την επίσημη απάντησή της».

