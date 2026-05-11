Οι Metallica είπαν «ευχαριστώ Αθήνα: «Νέο ρεκόρ συναυλίας με 90.000 θεατές»

Με ανάρτησή τους, οι Metallica εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για τα όσα έζησαν στο ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου. Μάλιστα, ενημέρωσαν πως σημειώθηκε νέο ρεκόρ σταδίου με 90.000 θεατές.

«Ουάου!! Ένα τεράστιο ευχαριστώ στη #MetallicaFamily στην Ελλάδα που το βράδυ του Σαββάτου έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας!

Περισσότεροι από 90.000 από εσάς γεμίσατε το στάδιο και πιστέψτε μας… το νιώσαμε! Δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσει αυτό το σκέλος της περιοδείας #M72 World Tour», ανέφεραν οι Metallica στην ανάρτησή τους.

Το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου το ΟΑΚΑ «γκρεμίστηκε» από τη συναυλία των Metallica, στο πλαίσιο της περιοδείας M72 World Tour.

Το θρυλικό συγκρότημα χάρισε στο κοινό μια βραδιά με δυνατές στιγμές. Ξεχωριστή εντύπωση προκάλεσε αρχικά η metal εκδοχή του «Ζορμπά» του Μίκη Θεοδωράκη, ενώ στη συνέχεια οι Robert Trujillo και Kirk Hammett ερμήνευσαν το τραγούδι «Δεν χωράς πουθενά» από τις «Τρύπες», με το στάδιο να συμμετέχει μαζικά.

Την Κυριακή (10/5) ο Μπάμπης Παπαδόπουλος, βασικός κιθαρίστας στις Τρύπες από το 1984 μέχρι τη διάλυση του συγκροτήματος, τοποθετήθηκε μέσω Facebook σχετικά με την επιλογή των Metallica.

Στην ανάρτησή του ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως οι Metallica δεν είχαν σκοπό να αποδείξουν ότι μπορούν να αποδώσουν τέλεια αυτά τα τραγούδια, καθώς η πορεία και η διεθνής αναγνώρισή τους έχουν ήδη επιβεβαιώσει την αξία τους. Παράλληλα, χαρακτήρισε τις αρνητικές αντιδράσεις στα social media ως «κουβέντες καφενείου».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Μπάμπη Παπαδόπουλου

«Οι Metallica στη χθεσινοβραδινή συναυλία τους στο ΟΑΚΑ επέλεξαν να παίξουν δύο ελληνικά κομμάτια για να ευχαριστήσουν το κοινό που τους τίμησε με την παρουσία του. Ένα από τα δύο ήταν ένα δικό μας, από τις Τρύπες. Δεν το έκαναν για να δείξουν ότι παίζουν τα πάντα τέλεια. Δεν έχουν ανάγκη να αποδείξουν αν μπορούν να παίξουν “καλά” αυτά τα κομμάτια.

Έχουν αποδείξει την αξία τους μέσα από την πολύχρονη πετυχημένη πορεία τους και μέσα από τη δισκογραφία τους, που έχει παγκόσμια αποδοχή. Όλα τα άλλα είναι κουβέντες καφενείου των σόσιαλ. Η ανταπόκριση του κοινού έδειξε ότι ως καλοί επαγγελματίες ξέρουν να το ικανοποιούν. Προσωπικά, χαίρομαι που ένα τραγούδι όπου συμμετείχα δημιουργικά όπως το “Δεν χωράς πουθενά” αποδεικνύεται ότι έχει μείνει στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής μουσικής».

