Μεγάλη εμφάνιση, θρίαμβος του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ και πρωτάθλημα ξανά στη Λεωφόρο! Με 3-1 σετ μέσα στο Παλατάκι και ηγετική εμφάνιση από Νίλσεν, Γιάντσουκ και κλειδί τον Ανδρεόπουλο οι πράσινοι κατέκτησαν ένα ακόμα πρωτάθλημα.

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε μέταλλο και ποιότητα στο Παλατάκι και επικρατώντας του μαχητικού ΠΑΟΚ με 1-3, κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν το πρωτάθλημα, με 3-1 στις νίκες.

Στο πρώτο σετ ο ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα και με μπλοκ του Τζέντρικ στον Νίλσεν προηγήθηκε με 3-0, ενώ ο Κόλεφ με πρώτο χρόνο έκανε το 7-5. Εκεί ήρθε και η αντίδραση του Παναθηναϊκού ο οποίος με το δυνατό του σημείο, το σερβίς, έβαλε τα δύσκολα στην υποδοχή των ασπρόμαυρων και πήρε το πάνω χέρι με 9-12 από άσσους των Νίλσεν και Γιάντσουκ.

Οι πράσινοι με την πάροδο του σετ ξεμάκρυναν περισσότερο (12-16), με τον Δικέφαλο να επιστρέφει και με μονό μπλοκ του Ερνάντεζ στον Νίλσεν να μειώνει στον πόντο (16-17). Με νέο άσσο του Νίλσεν το σύνολο του Ανδρεόπουλου ξέφυγε εκ νέου με 17-21, οι ασπρόμαυροι πλησίασαν ξανά με 22-23 αλλά ένας δύσκολος πόντος του Πρωτοψάλτη και το πράσινο μπλοκ πάνω στον Ερνάντεζ, έφεραν το 0-1 με 22-25.

Στο δεύτερο σετ και με κόντρα μπάλα του Νίλσεν οι φιλοξενούμενοι πήραν τα ηνία από νωρίς (6-9), ενώ ο Πρωτοψάλτης στην κόντρα μπάλα έκανε το 10-15. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση και με νέο μπλοκ του Ερνάντεζ στον Νίλσεν αλλά και λάθος του Γιάντσουκ έφτασε σε απόσταση... αναπνοής (16-17), με το μπλοκ του Κόλεφ να ισοφαρίζει σε 20-20.

Με επιθέσεις εκατέρωθεν ήρθε το 23-23 και ο Κόλεφ με μπλοκ έδωσε σετ μπολ στην ομάδα του (24-23) αλλά ο Παναθηναϊκός με τον Νίλσεν το έσβησε άμεσα (24-24). Από εκεί και έπειτα υπήρξε ένα πινκ-πονκ σετ μπολ, τόσο για τον έναν όσο και για τον άλλον μονομάχο (27-29, 30-29) και καθοριστικό σημείο ήταν στο 32-32, εκεί όπου με λάθος του Βουλκίδη στο σερβίς και εκπληκτική κόντρα μπάλα του Ερνάντεζ, ο ΠΑΟΚ έκανε το 34-32 και ισοφάρισε σε 1-1 σετ.

Στο τρίτο σετ και μετά τους πρώτους πόντους όπου οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ξεφύγει με 14-11 από επίθεση του Ερνάντεζ και μπλοκ του Τζέντρικ για το 14-11. Ο Δικέφαλος ανέβασε ακόμη περισσότερο τη διαφορά με 19-15 με τον Κουβανό, ωστόσο οι πράσινοι με τους Νίλσεν και Γιάντσουκ να το παίρνουν πάνω τους, ισοφάρισαν σε 23-23 με άσσο του Ουκρανού, ενώ με μπλοκ του Ανδρεόπουλου πάνω στον Κοβάσεβιτς, ο Παναθηναϊκός πήγε σε σετ μπολ (23-24).

Ο Δικέφαλος το έσβησε με τον Ερνάντεζ, ωστόσο μία δύσκολη επίθεση του Χ.Ανδρεόπουλου και το φοβερό μονό μπλοκ του Σπίριτο πάνω στον Ερνάντεζ, έφεραν το 24-26 και το 1-2, σε μία μεγάλη ανατροπή, αυτή την φορά για τους φιλοξενούμενους.

Στο τέταρτο σετ ο ΠΑΟΚ βρέθηκε μπροστά με 6-4 μετά από έναν απίθανο πόντο του Κόλεφ που προήλθε από άμυνα του Ερνάντεζ, ενώ ο Κοβάσεβιτς με μονό μπλοκ στον Νίλσεν έκανε το 13-11. Ο Παναθηναϊκός σε εκείνο το σημείο έβγαλε αντίδραση και με άσσο του Γιάντσουκ και δύο μπλοκ του Βουλκίδη, προσπέρασε με 15-17 σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο του αγώνα.

Με πρώτο χρόνο του Τζέντρικ ισοφάρισε στους 19, ωστόσο ο Νίλσεν με δύο άσσους πάνω στον Μιχελάκη, έκανε το 19-22 και έδωσε αέρα τριών πόντων στην ομάδα του σε μία καθοριστική στιγμή του ματς.

Ο Γιάντσουκ τελειώνοντας μία ακόμη κόντρα μπάλα έκανε το 19-23, με μπλοκ άουτ έδωσε τέσσερα championship points στην ομάδα του (20-24) και με μονό μπλοκ του Ανδρεόπουλου πάνω στον Ερνάτεζ, οι πράσινοι έκαναν το 20-25 και το 1-3, κατακτώντας για δεύτερη σερί σεζόν το πρωτάθλημα!

Τα σετ: 22-25, 34-32, 24-26, 20-25