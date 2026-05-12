Μοναδικό βίντεο από το Διάστημα: Το πείραμα αστροναύτη της NASA με μια σταγόνα νερού σε συνθήκες μικροβαρύτητας

Δεν έχει περάσει παρά ένας μήνας και δύο ημέρες από τη στιγμή που οι αστροναύτες της NASA επέστρεψαν στη Γη μετά από μια ιστορική αποστολή στο Διάστημα.

Ταξίδεψαν πέρα από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης και κατέρριψαν το ρεκόρ της μεγαλύτερης απόστασης που έχει διανύσει ποτέ άνθρωπος από τη Γη.

Κατά τη διάρκεια μιας απαιτητικής αποστολής, οι αστροναύτες της NASA είχαν συγκεκριμένο πρόγραμμα, υποχρεώσεις και πράγματα που έπρεπε να κάνουν. Βρήκαν όμως και χρόνο να πειραματιστούν και να διασκεδάσουν με το νερό μέσα στην έλλειψη βαρύτητας του διαστήματος.

Μια απλή σταγόνα

Ένα εντυπωσιακό βίντεο που φέρνει στο φως η Daily Mail, δείχνει την ομάδα του Artemis II να πειραματίζεται με μια σταγόνα νερού μέσα στην κάψουλα Orion. Το υγρό φαίνεται να σχηματίζει μια τέλεια σφαίρα καθώς αιωρείται μέσα στην καμπίνα.

Σε κάποια στιγμή, ο ειδικός αποστολής Τζέρεμι Χάνσεν – ο οποίος δεν είχε ταξιδέψει ποτέ ξανά στο Διάστημα πριν από την ιστορική αποστολή – κοιτάζει μέσα από τη σφαίρα, η οποία απεικονίζει ανάποδα το είδωλό του.

Στη συνέχεια «πιάνει» τη σφαίρα με ένα καλαμάκι πριν την «απελευθερώσει» ξανά στο περιβάλλον μικροβαρύτητας.

«Κατά τη διάρκεια της αποστολής Artemis II, οι αστροναύτες πέρασαν ευχάριστα παίζοντας με το νερό στην έλλειψη βαρύτητας του διαστήματος», ανέφερε η NASA.

«Η αποστολή Artemis II ήταν η πρώτη διαστημική πτήση του αστροναύτη της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας Τζέρεμι Χάνσεν – έτσι οι συνάδελφοί του τού έμαθαν πολλά για τη φυσική του νερού στο Διάστημα.»

Η εξήγηση

Στη Γη, το νερό που δεν βρίσκεται μέσα σε δοχείο απλώνεται επίπεδα σε μορφή λακκούβας λόγω της βαρύτητας.

Ωστόσο, στο Διάστημα το νερό τραβά τον εαυτό του σε μια τέλεια σφαίρα, επειδή τα μόρια στην επιφάνειά του έλκονται εξίσου προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς κάτι να το «πιέζει» ώστε να απλωθεί.

Η σφαίρα είναι το σχήμα με τη μικρότερη δυνατή επιφάνεια για έναν δεδομένο όγκο — πράγμα που σημαίνει ότι όταν η βαρύτητα είναι αδύναμη ή απουσιάζει, η επιφανειακή τάση μετατρέπει το νερό σε μπάλα.

Αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό έχουν επίσης πραγματοποιήσει πειράματα με νερό, όπως το στύψιμο ενός βρεγμένου πανιού για να δείξουν πώς το νερό κινείται κατά μήκος της επιφάνειάς του και «κολλά» στο χέρι του αστροναύτη.

Αντιδράσεις

Ενθουσιασμένοι θαυμαστές δήλωσαν ότι υπάρχει κάτι «μοναδικά ανθρώπινο» σε αυτό το μικρό πείραμα που πραγματοποιήθηκε στο Διάστημα. Ένας έγραψε: «Η εξερεύνηση δεν είναι μόνο τεχνικό ζήτημα. Είναι επίσης θέμα περιέργειας, προσαρμογής και μάθησης σε εντελώς νέα περιβάλλοντα».

Κάποιος άλλος ανέφερε ότι «δεν γίνεται να είναι όλα σοβαρά στο Διάστημα – πρέπει να υπάρχει και λίγη διασκέδαση.»

Και ένας τρίτος, πρόσθεσε: «Άλλο να ακούς για την επιφανειακή τάση και άλλο να τη βλέπεις να κρατά μια τέλεια σφαίρα νερού ενωμένη στο βαθύ διάστημα. Είναι πραγματική μαγεία.».

Ωστόσο, δεν έλειψαν και αυτοί που εξέφρασαν ανησυχία για αυτό που θεώρησαν «τρικ».

«Είναι εκπληκτικό που επιτρέπονται τέτοια “παιχνίδια” με το νερό, δεδομένων όλων των εκτεθειμένων καλωδίων και ηλεκτρικών συσκευών στους τοίχους», σχολίασε ένας για να προσθέσει ένας άλλος: «Δεν είναι επικίνδυνο αν μπει μέσα στα ηλεκτρονικά συστήματα;».

Η ιστορική αποστολή

Οι αστροναύτες του Artemis II έχουν πλέον επιστρέψει στη Γη εδώ και έναν μήνα, μετά από το δεκαήμερο ταξίδι τους που τους οδήγησε 406.771 χιλιόμετρα μακριά από τον πλανήτη.

Το ταξίδι τους γύρω από τη Σελήνη και πίσω τούς πήγε πιο μακριά από οποιουσδήποτε ανθρώπους στην ιστορία του διαστήματος, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ της αποστολής Apollo 13.

Ενώ το πλήρωμα του Apollo ταξίδεψε 248.655 μίλια μακριά από τη Γη το 1970, το Artemis II έφτασε στη μέγιστη απόσταση των 252.756 μιλίων την έκτη ημέρα της αποστολής.

Κατά τη διάρκεια της σεληνιακής τους διέλευσης, οι αστροναύτες έδωσαν επίσης ονόματα σε δύο νέους κρατήρες που ανακαλύφθηκαν στην επιφάνεια της Σελήνης — συμπεριλαμβανομένου ενός που ονομάστηκε Carroll προς τιμήν της εκλιπούσας συζύγου του διοικητή της αποστολής Ριντ Γουάισμαν.

Ο Αμίτ Κσατρίγια, αναπληρωτής διοικητής της NASA, δήλωσε ότι το Artemis II ήταν «η σημαντικότερη επανδρωμένη αποστολή εξερεύνησης του Διαστήματος εδώ και δεκαετίες».

