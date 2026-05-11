Λευτέρης Πανταζής: «Ο Akylas θα βγει πρώτος στη Eurovision, του κάνω πρόταση να τραγουδάμε του χρόνου μαζί»

Τη δική «πρόβλεψη» για τον Akyla έκανε ο Λευτέρης Πανταζής, υπογραμμίζοντας ότι θα βγει πρώτος στη Eurovision. Ταυτόχρονα, ο γνωστός τραγουδιστής του πρότεινε on air να συνεργαστούν τη νέα σεζόν.

Ο αγαπημένος λαϊκός καλλιτέχνης παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day». Τα όσα είπε ο Λευτέρης Πανταζής για τον Akyla και τη Eurovision προβλήθηκαν το πρωί της Δευτέρας (11.05.2026).

«Ο Akylas θα βγει πρώτος, παιδιά. Το είπα. Και του χρόνου τον χειμώνα θα τραγουδάμε μαζί! Του κάνω πρόταση τώρα από δω», είπε όταν τον ρώτησαν για τη φετινή ελληνική συμμετοχή στον δημοφιλή μουσικό διαγωνισμό.

Σχετικά με την συμμετοχή του στην παράσταση «Βάκχες» της Λένας Κιτσοπούλου, ο τραγουδιστής διευκρίνισε πως δεν γνωρίζει ακόμη τι θα του ζητηθεί να κάνει. «Είχα μία πρόταση από τη Λένα Κιτσοπούλου, αυτή τη μεγάλη σκηνοθέτρια. Τη δέχτηκα και τώρα περιμένω να μου πει τι ακριβώς θα κάνω. Δεν ξέρω, αυτή το ετοιμάζει και θα μου κάνει την πρόταση ολοκληρωμένη», ανέφερε συγκεκριμένα.

