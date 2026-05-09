Κρήτη: Στις φυλακές Κορυδαλλού σήμερα ο δολοφόνος του 21χρονου Νικήτα

Στις φυλακές Κορυδαλλού υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, θα μεταφερθεί σήμερα, Σάββατο, ο Κώστας Παρασύρης, ο οποίος δολοφόνησε εν ψυχρώ με έξι σφαίρες στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, τον κολλητό φίλο του γιου του.

Ο 54χρονος θα τελεί υπό καθεστώς προστασίας στις φυλακές και αναμένεται να τοποθετηθεί μαζί με άλλους κρατούμενους που τελούν επίσης υπό το ίδιο καθεστώς. Στόχος είναι να βρίσκεται μακριά από την πλειοψηφία των κρατουμένων καθώς εκφράζονται φόβοι για πιθανές επιθέσεις εις βάρος του.

Ο άνθρωπος που σόκαρε την Κρήτη και έγινε αιτία να χαθεί η ζωή ενός παιδιού μόλις 21 ετών επειδή δεν του συγχωρούσε ότι ήταν οδηγός στο τροχαίο όπου σκοτώθηκε ο γιος του, όχι μόνο δεν δείχνει σημάδια μεταμέλειας, αλλά χθες είπε κατά την ομολογία του ότι και 1.000 σφαίρες να είχε στο όπλο, θα τις έριχνε στον Νικήτα. Υποστήριξε, δε, ότι το θύμα είχε «προκλητική συμπεριφορά» απέναντι στον ίδιο και την οικογένειά του. Ο δράστης είπε, επίσης, ότι κοιμόταν επί 3 χρόνια με ρούχα και αρβύλες «για να βγω ανά πάσα στιγμή έξω».

Σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση

Η πρώτη εικόνα από την ιατροδικαστική έκθεση είναι αποκαλυπτική, καθώς ο 21χρονος δέχθηκε τη θανατηφόρα βολή στο πίσω μέρος του σώματός του, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το cretalive.gr.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, από τις έξι βολές που δέχθηκε, κάποιες έπληξαν τον 21χρονο από πίσω και κάποιες από τα δεξιά, ενώ από τα συνολικά τραύματα, πέντε ήταν διαμπερή και ένα «τυφλό». Φέρεται μάλιστα η μοναδική βολίδα που βρέθηκε στο σώμα του θύματος, να εντοπίστηκε στην περιοχή της μασχάλης.

Αστυνομικοί κύκλοι, βάσει της ενημέρωσης που έχουν λάβει, αναφέρουν ότι από τις έξι βολές, μία βολή ήταν από απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου, ενώ οι άλλες πέντε ήταν από απόσταση μεγαλύτερη του ενός μέτρου.

Πηγή: Ethnos.gr