«Προαναγγελθέν έγκλημα» στην Κρήτη: Ο 54χρονος «κυνηγούσε» τον 21χρονο κάθε φορά που τον έβρισκε μπροστά του

Για προαναγγελθέν έγκλημα που δεν απετράπη παρά τις προειδοποιήσεις κάνουν λόγο άνθρωποι από την Κρήτη που γνώριζαν την εμμονή που είχε ο 54χρονος με τον 21χρονο που δολοφονήθηκε με έξι σφαίρες.

Πηγές από το Ηράκλειο σημειώνουν ότι αστυνομικοί αλλά και τοπικοί παράγοντες είχαν προσεγγίσει αρκετές φορές τον δράστη για να τον πείσουν ότι ο 21χρονος δεν έφταιγε για το θάνατο του παιδιού του και ότι όλα έγιναν από ένα μοιραίο λάθος. Εκείνος ωστόσο έδειχνε αμετακίνητος.

Παρότι του είχε αφαιρεθεί από τις Αρχές η καραμπίνα που κατείχε με νόμιμη άδεια συνέχιζε να οπλοφορεί και συνέχιζε να επιτίθεται στον 21χρονο όποτε τον έβρισκε μπροστά του. Μάλιστα, τυπικά ο 54χρονος παρακολουθούνταν από ψυχολόγο, αν και είναι άγνωστο εάν πήγαινε ή όχι στις συνεδρίες.

Τον Δεκέμβριο του 2024 είχε χειροδικήσει σε βάρος του νεαρού και είχε συλληφθεί. Τότε ήταν που του είχε αφαιρεθεί η καραμπίνα και του είχε υποβληθεί ο όρος να μην πλησιάζει τον 21χρονο. Λίγους μήνες μετά ωστόσο το 2025 τον ξαναπλησίασε με αποτέλεσμα να συλληφθεί εκ νέου για παραβίαση δικαστικής απόφασης. Τότε ο 21χρονος είχε τρομοκρατηθεί και είχε καλέσει το «100». Αστυνομικοί είχαν έρθει σε επαφή με τον 54χρονο για να του εξηγήσουν και πάλι ότι ο νεαρός δεν ήθελε να πεθάνει ο γιος του. Ότι ήταν κολλητοί φίλοι και ότι είχε τραυματιστεί και ο ίδιος στο τροχαίο.

Και σε αυτή την περίπτωση δεν έδειξε να πείθεται. Τα «καμπανάκια» του κινδύνου δεν σταμάτησαν ούτε τότε. Πρόσφατα η δικηγόρος της οικογένειας του 21χρονου μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα για να προειδοποιήσουν ότι ο 54χρονος θα κάνει κακό στο νεαρό. Οι γονείς και τα αδέρφια του θύματος ήξεραν ότι δεν θα σταματήσει.

Στο σπίτι του είχε ένα περίστροφο. Αυτό πήρε χθες και σκότωσε με έξι σφαίρες τον 21χρονο. Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί εάν τον παρακολουθούσε ή εάν τυχαία συναντήθηκαν στο δρόμο και αποφάσισε να ανοίξει πυρ.

Μετά το φονικό πήγε τη σύζυγό του στο σπίτι τους, την άφησε, πήρε ένα μηχανάκι και πήγε να παραδοθεί στην ΕΛ.ΑΣ. «Εγώ τον σκότωσα», είπε στους αστυνομικούς.

Στη συνέχεια, συνελήφθη και η σύζυγός του για συνέργεια λόγω του ότι ήταν στο αυτοκίνητο του 54χρονου την ώρα της δολοφονίας.

Το χρονικό της φρίκης

Περίπου στις 18:40, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, ο 54χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο του, έχοντας ως συνοδηγό τη 56χρονη σύζυγό του. Στο δρόμο, εμβόλισε όχημα που οδηγούσε ο 21χρονος.

Μετά τη σύγκρουση, τα δύο οχήματα ακινητοποιήθηκαν και οι εμπλεκόμενοι βγήκαν από αυτά. Οι σκηνές που ακολούθησαν θυμίζουν βεντέτα και παραπέμπουν σε εν ψυχρώ εκτέλεση. Ο 54χρονος πλησίασε τον 21χρονο και τον πυροβόλησε έξι φορές με περίστροφο, καταφέρνοντάς του – πλήγματα – που αποδείχθηκαν θανατηφόρα.

Αμέσως μετά την πράξη, ο δράστης μπήκε ξανά μέσα στο αυτοκίνητο του και διέφυγε. Μαζί του στη θέση του συνοδηγού εξακολουθούσε να παραμένει η σύζυγός του.

Κατευθύνθηκαν στο σπίτι τους όπου εκεί η σύζυγος παρέμεινε ενώ ο 54χρονος με μοτοσικλέτα πηγε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, όπου παραδόθηκε και ομολόγησε την πράξη του, επικαλούμενος προσωπικές διαφορές με το θύμα, ενώ παρέδωσε και το όπλο που χρησιμοποίησε. Η 56χρονη σύζυγός του συνελήφθη για συνέργεια στην υπόθεση.

Πηγή: ieidiseis.gr