«Χρυσώνει» τον Κασεμίρο η Γιουνάιτεντ (pic)

Σε αναζήτηση παικτών προκειμένου να ενισχυθεί στη θέση του κέντρο βρίσκεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έπειτα από το ναυάγιο που υπήρξε στην μεταγραφή του Αντριέν Ραμπιό από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» εξετάζουν άλλες περιπτώσεις παικτών, για την συγκεκριμένη θέση με μία εξ αυτών να είναι αυτή του Κασεμίρο, το όνομα του οποίου έχει κάνει την εμφάνιση το τελευταίο χρονικό διάστημα σε διάφορα δημοσιεύματα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του «BBC Sport», η αγγλική ομάδα φέρεται να έχει ήδη καταθέσει στην Ρεάλ πρόταση ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να κάνει δικό της τον Βραζιλιάνο άσο.

Εκτός από την Ρεάλ, η Γιουνάιτεντ έχει προσεγγίσει και τον ίδιο τον παίκτη, στον οποίο προσφέρει πενταετές συμβόλαιο, με τις απολαβές του να είναι σχεδόν διπλάσιες από αυτές που έχει στους «μερένγκες». Ωστόσο, όπως αναφέρει το αγγλικό ΜΜΕ, η Ρεάλ δεν δείχνει διατεθειμένη να προχωρήσει στην πώληση του 30χρονου άσου.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί πως σε περίπτωση, που τελικά ο Κασεμίρο αποδεχτεί την πρόταση της Γιουνάιτεντ, η Ρεάλ δεν θα σταθεί εμπόδιο στην απόφαση του να μετακομίσει στο Νησί.



