Η Νότιγχαμ τελείωσε την μεταγραφή του Φρόιλερ - Στα 9 εκατομμύρια ευρώ το deal (pic)

Οι φήμες έγιναν... πραγματικότητα και η Νότιγχαμ προχώρησε σε μία ακόμα μεταγραφική κίνηση. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ρέμο Φρόιλερ αφήνει την Αταλάντα για την Φόρεστ, σε ένα deal που θα ξεπεράσει τα 9 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Ελβετός μέσος, που ήταν μία από τις «κολώνες» της Αταλάντα τα τελευταία χρόνια, θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

Remo Freuler to Nottingham Forest, here we go! Full agreement for €9m plus add-ons. Remo will sign until June 2025, medical booked 🚨🌳🇨🇭 #NFFC



Huge signing, one more international Swiss midfielder and key player for Atalanta - Miltiadis Marinakis on it, showing ambition again. pic.twitter.com/TL2TQZ5anu