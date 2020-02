View this post on Instagram

Το ποδόσφαιρο που αγαπάμε, το ποδόσφαιρο που θέλουμε δεν θα έπρεπε να έχει θύματα. Η αξία της ανθρώπινης ζωής δεν ορίζεται από τα χρώματα και τις οπαδικές προτιμήσεις. Είναι πάνω απ'όλα. ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ. Ο #PAOK δεν ξεχνάει και τιμά τα θύματα της Θύρας 7. #RIP #respect