Βλαχοδήμος: Η πιο πετυχημένη κίνηση του Κορδόν - Θέλει να τον κρατήσει η Σεβίλλη

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, μολονότι η Σεβίλλη ηττήθηκε με γκολ στις καθυστερήσεις από την Οσασούνα (2-1, 26/4) ήταν ο κορυφαίος παίκτης των Ανδαλουσιάνων. Όλα τα δεδομένα για το μέλλον του στον ισπανικό σύλλογο.

Η Σεβίλλη μέχρι το 80' βρισκόταν μπροστά στο σκορ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Οσασούνα ωστόσο στο φινάλε κατέρρευσε με συνέπεια στην τελευταία φάση του παιχνιδιού να δεχθεί δεύτερο γκολ με το οποίο υπέστη οδυνηρή ήττα (2-1).



Αξίζει να σημειωθεί πως παρά την ήττα, ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ήταν ο καλύτερος παίκτης των Ανδαλουσιάνων, οι οποίοι έχουν βρεθεί πλέον στην επικίνδυνη ζώνη της βαθμολογίας.

Η Σεβίλλη επιθυμεί σφόδρα την παραμονή του διεθνή γκολκίπερ, ωστόσο για να συμβεί αυτό θα πρέπει να παραμείνει η ομάδα στη La Liga.



Ο Έλληνας τερματοφύλακας, που αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τη Νιούκαστλ, έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως βασικός και να θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες μεταγραφές της φετινής σεζόν για τον σύλλογο.

Σύμφωνα με τα ισπανικά ρεπορτάζ, η Σεβίλλη θα μπορέσει να διαπραγματευτεί κανονική μεταγραφή για τον 32χρονο γκολκίπερ εφόσον αποφύγει τον υποβιβασμό. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Βλαχοδήμος θα επιστρέψει στη Νιούκαστλ, όπου θα διεκδικήσει θέση σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ρόστερ.

Για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, η παρουσία στη Σεβίλλη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς του προσφέρει σταθερό χρόνο συμμετοχής και την ευκαιρία να παραμείνει βασικός στην εθνική Ελλάδας. Ωστόσο, ένας πιθανός υποβιβασμός θα περιπλέξει σημαντικά την κατάσταση, τόσο λόγω των οικονομικών απαιτήσεων της Νιούκαστλ όσο και λόγω της επιθυμίας του να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο.