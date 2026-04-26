Μάχη μέχρι τέλους στην Αυστρία: Τέσσερις ομάδες πάνε για τον τίτλο

Το φετινό πρωτάθλημα της Austrian Bundesliga είναι πραγματικό θρίλερ, καθώς τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος των playoffs, τέσσερις ομάδες είναι ζωντανές στη διεκδίκηση του τίτλου.

Σε αντίθεση με προηγούμενα χρόνια όπου η Σάλτσμπουργκ σήκωνε πρωτάθλημα χωρίς ιδιαίτερο ανταγωνισμό, η φετινή σεζόν έχει φέρει μεγάλη ισορροπία και έντονο ανταγωνισμό στην κορυφή.

Στην πρώτη θέση της βαθμολογίας είναι ισόβαθμες με 30 βαθμούς η Λασκ και η Στουρμ Γκρατς. Η Στουρμ, μάλιστα, έχει χάσει την ευκαιρία να ξεφύγει, αφού προέρχεται από σερί ισοπαλιών.

Σε απόσταση αναπνοής ακολουθεί η Σάλτσμπουργκ με 28 βαθμούς, ενώ η Ραπίντ Βιέννης βρίσκεται στους 27, έχοντας επίσης σοβαρές ελπίδες για την κορυφή.